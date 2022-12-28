今年來美股走勢因聯準會積極升息對抗高通膨而逆轉，投資人不再追逐成長型股票而尋求安全標的，像過去從來不被視為熱門股的IBM，今年來股價累漲逾6％，表現超越所有大型科技股。

IBM股價27日收142.42美元，今年來累漲6.5％，跟許多科技巨擘股價腰斬相較，IBM表現相對優異太多。像臉書母公司Meta累跌65％，以科技股為主的那斯達克指數今年表現為2008年來最差。

今年來能源價格高漲、通膨飆升和聯準會積極升息，都不利科技等成長型股票。投資人尋求業績更成熟、股價波動低和較能對抗衰退衝擊的股票。

在美國所有市值500億美元或以上的科技公司裡，只有IT硬體與服務商IBM和雲端服務供應商VMWare兩檔股票，今年來能為投資人帶來正回報。

但VMWare股價今年來能累漲約5％，主要是其5月接受晶片商博通（Broadcom）提出610億美元收購所致。

相較下，有111年歷史的IBM更符合投資人尋找安全標的需求。其透過多起小型併購而強化其科技諮詢業務，並與成長迅速的雲端服務供應商亞馬遜和微軟等合作。

其第三季產生7.52億美元自由現金流，較去年同期增加25％，配發15億美元股息，獲利和營收均高於預期，並調升全年財測。研究機構Bernstein Research認為IBM目前股價遠高於其歷史區間，因此把其評等列為「持有」。

在IBM以340億美元買下開源軟體商Red Hat後，投顧Crawford Investment Counsel從2019年開始，看好IBM致力拓展雲端業務而不斷加碼，從最初持有價值200萬美元的股票，一路增持至目前1.09億美元。Bernstein指IBM股票具備防禦型特質，加上其歷來表現持穩，若美股持續承受壓力，IBM股價可能會有不錯表現。