消費者對電動車的接受度逐漸增加，電動車銷售已觸及專家眼中的轉折點，預期明年銷量將更上層樓。

根據汽車研究機構凱利藍皮書資料，美國去年電動車占整體新車銷售比重達5.6％，大幅高於2019年的1.4％。產業分析師指出，由全球其他市場的經驗來看，特別是挪威，市占率5％是電動車獲得更高接受度的重要轉折點。

凱利藍皮書指出，2019年有11款電動車銷量超過1,000輛，今年則多達26款電動車達到該銷量里程碑。

傳統汽車廠紛紛跨足電動車領域，現代和起亞分別推出Ioniq 5和EV6，Rivian有R1T皮卡與R1S休旅車，通用推出Bolt EV與Bolt EUV。奧迪、寶馬、賓士和富豪等豪華車品牌亦不落人後。

汽車服務商Cox Automotive分析師迪根（Matt Degen）指出，許久以來，路上大部分的電動車都是特斯拉，特斯拉占電動車銷售的比重仍然很高，但特斯拉已不再是市場唯一值得考慮的選項。

迪根表示，現在電動車有不同的產品類別和價位，如今不用5萬或10萬美元就能入手電動車。

美國汽車雜誌《Car and Driver》總編輯吉洛加（Tony Quiroga）表示，價格較實惠的電動車提升了行駛里程和充電速度。售價4.1萬美元的現代Ioniq 5贏得該雜誌今年的年度電動車大賞。

隨著供應鏈瓶頸緩和，明年將有更多電動車進入市場，可望帶動電動車銷售進一步上揚。不過汽油價格與美國電動車補貼政策仍影響電動車銷售前景。

汽油價格近幾個月自高點大幅下滑，可能降低車主換車的急迫性。此外，美國今年通過的《通膨削減法案》對電動車銷售的影響仍不明朗。

分析師指出，最主要的問題不只是有多少車款符合補貼資格，還有哪些電動車能得到補貼。若是特斯拉Model Y與福特F-150 Lightning等熱賣車款皆符合資格，新政策可望進一步推動電動車銷售。