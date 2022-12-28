波蘭決心在全力推動核能，而且是「多多益善」。總理莫拉維斯基 (Mateusz Morawiecki) 於10月與美國西屋公司簽約，將在波蘭建造一座西屋反應爐的核電廠。然而就在大家以為波蘭的核電就是美國包辦之後，波蘭又與韓國水力核電公司(KHNP)，簽署了一份意向書，準備建造另一座韓國反應爐的核電廠。

英國金融時報(Financial Time)報導，華沙的決定被稱為「發動核超速發展」，這有歷史的原因，也有國際局勢在推動；波蘭從1990年正式獨之後，就一直希望能源可以擺脫俄羅斯的影響，而在今年2月24日俄羅斯侵略烏克蘭以後，波蘭更要努力應對直線飆升的能源成本，這些成本已將通貨膨脹率，推至 25 年來的新高。

除了波蘭全力走向核能以外，其他歐洲國家也從「擺脫核能」，改成「擁回核能」，理由也相似，一來是俄羅斯侵略導致能源飆升，而且國際社會對於「淨零碳排」的目標，並沒有因為能源危機而放寬。英國計劃在2030年開始，將建造8座新反應爐；而德國和比利時則是「政策大轉彎」，本來要放棄與停用的核電廠，決定延長使用時間。

波蘭經濟研究所能源專家亞當‧喬斯薩克(Adam Juszczak)說：「我們看到歐洲對核能的看法，發生了巨大變化。“現在人人都充分意識到，必須汰換化石燃料，尤其是俄羅斯進口的。」

20世紀70年代初，波蘭也曾經可能有核電廠，當時的共產黨政府規劃了一處核電預定地，計畫在1982年開始建設，但是資金短缺，以及1986年車諾比核災而被放棄。蘇聯解體後，歷屆波蘭領導人也開出重啟核電的支票，卻總是未能兌現。

回顧這段歷史，波蘭國家核研究中心資深教授安傑•史特普切夫斯基(Andrzej Strupczewski)說：「在核能界工作60年，我們真的該早一點做出決定的。」

民調顯示，大多數選民現在更擔心不斷上升的賬單費用，而不是核能安全，因此一切都顯得水到渠成。

根據波蘭經濟研究所的粗估，只要計劃順利，核能將可在20年內，為波蘭提供25%至40%的電力供應。

當然，波蘭也有反核聲浪。波蘭綠色和平組織主任帕維爾•希普斯基(Andrzej Strupczewski)說：「核電只是政府的國際公關噱頭，政府的核能計劃不切實際，只是想表示他們能夠解決能源危機。」他敦促政府投資風能，「那才是更有效率的使國家迅速擺脫碳能源的綠色技術。」

格但斯克大學核能研究員馬爾欽•雅斯科斯基(Marcin Jaskolski) 表示，核電計畫經常遭受延誤和成本超支，波蘭這麼一個沒有建設現代核電廠經驗的國家，風險是很大的。

BGK 波蘭開發銀行行長馬茲西卡(Beata Daszynska-Muzyczka) 說，無論面臨什麼挑戰，核電現在都是波蘭的必備計畫。「這關係到波蘭未來的發展，對於在這裡投資的企業提供穩定、清潔和廉價能源的能力。」