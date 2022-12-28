女星小甜甜（張可昀）因和宋逸民教會理念不合而退出，意外衍生後續的風波，小甜甜還被爆料患有嚴重憂鬱症。對此，金剛（李信樵）代好友否認有憂鬱症，「但是甜甜肯定有一個症狀．．．．．．暴～食～症」，被小甜甜轉發、回應。

金剛今（28日）在社群平台PO文，透露一起床看到小甜甜罹患嚴重憂鬱症的新聞，不禁哈哈大笑，認為這是2022年最大、最好笑的笑話。金剛強調：「小甜甜張可昀，絕對絕對不可能有憂鬱症！！！我認識她到現在我很清楚的知道她是一個個性非常堅強，也非常樂觀的一個女孩子，有時候還少了一根神經，更何況現在為母則強，所以怎麼可能會有憂鬱症？還『嚴重憂鬱症』？」

身為10多年的好友，金剛忍不住消遣小甜甜：「但是甜甜肯定有一個症狀．．．．．．暴～食～症！就這樣而已，大家千萬不要誤會她喔，不是憂鬱症，是暴食症啦！」

小甜甜稍早在IG限時動態轉發金剛的文，跟著開玩笑：「欸欸欸，我還有一個很嚴重的症，你怎麼都沒說到呢？那就是……我很正。」金剛也轉PO小甜甜的動態吐槽。

金剛因不滿小甜甜被指私生活有狀況，在社群公開發聲，不忘爆料好友「如果硬要說她私生活不檢點的地方大概就是可以一次吃三碗泡麵吧！以及愛吃而已！」這次再度開玩笑，可見兩人的友誼超好。阿BEN打趣地留言：「我也知道呀！一餐三碗泡麵嘛」，其餘網友看完金剛的文章，也留言：「看到你的文章我就放心了」、「如果這樣買東西吃東西叫憂鬱症，叫其他的媽媽們情何以堪」、「我也覺得不可能，畢竟她的身世讓她很堅強，不太可能會因為這件事情而垮了」，並誇讚金剛：「哇，一輩子就交金剛這個朋友就好了，太相挺了啦。」