櫃買中心於今（28）日台北寒舍艾美酒店舉辦「中介機構輔導上櫃、興櫃及創櫃頒獎典禮」，邀請金管會主委黃天牧、證期局副局長高晶萍蒞臨指導，並頒獎表揚輔導績效卓著的證券商及會計師，櫃買中心亦藉由該場合誠摯感謝中介機構推動具發展潛力之中小企業及新興產業公司進入櫃買市場，及肯定其對資本市場的貢獻。

櫃買中心董事長陳永誠表示，回顧過去一年，在疫情壟罩、烏俄戰爭、通膨、升息及地緣政治衝突等不利因素影響下，全球經濟民生及金融市場均受到衝擊，但櫃買市場仍表現出強健的韌性。在股票市場方面，上櫃公司家數在今年突破800家，且上櫃公司基本面穩健且營收表現維持一定動能。

在債券市場方面，隨永續金融趨勢發展，櫃買中心力推永續發展債券（含綠色債券、可持續發展債券、社會責任債券及可持續發展連結債券等四大債券），今年累計發行金額已突破千億元。而在擴大資本市場規模上，今年度截至12月28日申請上櫃22家、申請登錄興櫃66家（含戰略新板12家），均達成年度工作目標，主要是有賴中介機構的協助及付出才能順利達成。

未來櫃買中心亦將持續配合政府政策，與中介機構攜手努力持續擴大櫃買市場規模，並同時推動企業重視永續發展，以因應ESG發展趨勢，期許來年我國經濟能邁向更平穩的方向，金融市場、就業、產業都能更趨穩健。

金管會主委黃天牧致詞時表示，今年是特別的一年，全球遭逢許多過去沒有遇過的重大政經事件，包括疫情、戰爭、通膨、升息及氣候變遷等，因此英國柯林斯字典選出了2022年度代表字：「Permacrisis」（永久危機）；而牛津字典則選出「Goblin」作為年度代表詞，代表了全球市場危機並不會立即結束，社會上年輕族群亦存有一種違反社會期待的傾向。

在此氛圍下，櫃買中心仍秉持著飲水思源的態度，與中介機構合作協助中小企業募集資金，並推動綠色金融行動方案，引導企業及投資人重視永續議題，對資本市場及社會帶來正向力量，感謝櫃買中心以穩健的步伐推動各項業務，達成主管機關的政策要求。期盼櫃買中心及中介機構持續推動優質企業進入我國資本市場，在扶植企業成長茁壯之餘，亦同時擴大資本市場規模，並促進我國經濟穩健發展。

櫃買中心表示，創新企業能為資本市場不斷注入活水，將配合政府政策持續以六大核心戰略產業及創新企業為目標，協助創新企業進入資本市場。未來櫃買中心仍將致力於提供企業更多元與便利的籌資管道，與中介機構繼續共同發掘更多具成長性的企業，推動企業落實公司治理及促進企業永續發展，藉由提升資本市場的質量來促進我國產業升級及經濟發展，並提供投資人更多具有發展潛力的投資標的選擇。