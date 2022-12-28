加密幣交易所FTX共同創辦人班克曼弗瑞德（Sam Bankman-Fried）被捕後，近日曝光的法院文件顯示，他與另一共同創辦人Gary Wang曾在今年4、5月以4張本票借款超過5.5億美元。這筆資金隨後流入一家名叫Emergent Fidelity Technologies的公司，而兩人再透過這家公司買下羅賓漢（Robinson Markets）7.6％股權。