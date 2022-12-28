不少女生愛美怕變胖，會透過飲食控制維持體態，但過於極端恐賠上健康。急診科醫師魏智偉分享案例，一名年輕女性因食慾不振到醫院掛急診，透露有時大便是黑色的，照胃鏡發現是嚴重的消化性潰瘍，細問之下才知是擔心身材變胖，結果搞壞腸胃。

急診科醫師魏智偉在節目《醫師好辣》中分享個案故事，曾有一位媽媽帶著女兒到醫院急診，表示女兒不僅食慾不振，懷疑是罹患厭食症，初步問診檢查後，發現女患者的血色素很低，也會間歇性拉出像黑髮般的黑色糞便，安排照胃鏡才發現是糜爛性胃炎合併胃出血。

少女表示，因為工作需求必須穿著合身套裝，擔心身型變胖、小腹凸出不好看，因此上班只吃「餅乾配無糖綠茶」，晚上也常吃生菜沙拉果腹，沒想到減肥短短1個月，就導致胃部出現嚴重消化性潰瘍。

台大醫院內科部主治醫師劉志銘曾指出，消化性潰瘍一般是指胃潰瘍及十二指腸潰瘍，患者通常會有上腹部不適或疼痛的症狀，有部分患者會有出血、穿孔、阻塞等併發症，出血時可能吐血、吐黑色物質、解黑便，甚至會休克；若是穿孔則會有嚴重腹痛、發燒；至於併發阻塞情形，患者會有嘔吐、腹脹等症狀。