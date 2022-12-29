大陸雲南省西雙版納州，日前有名女子與姐姐去領網購的包裹時，在櫃架上竟然看見別人的包裹長出「比手掌大」的菌菇，讓她與姐姐超驚訝，後來她連絡商品買家要提醒對方快來領包裹，結果對方卻表示自己因為出差外地，因此沒機會去領包裹，且短時間內也沒辦法回去；而這樣的際遇，也讓女子感到神奇又搞笑。

綜合陸媒報導，本月24日雲南省西雙版納州1名王姓女子與姐姐去領網購商品時，櫃架上竟然驚見別人包裹竟長出「手掌大」的菌菇，讓姊妹倆驚呼不已，然而她也打給買家，提醒對方趕緊來領包裹。

然而，該包裹的買家卻表示，因為在外出差一直沒有時間去取貨，因此，才會將商品放在那裡，而且短時間暫時不會回來；王女也透露，由於雲南當地的溫度與濕度非常合適菌菇的生長，只是沒想到包裹竟然會長出菌菇，感覺神奇又搞笑。

另外，包裹上長出的菌菇是否可以食用，有專業人士表示，因為生長環境與一般野外的菌菇不同，而且只要有菌絲的地方都是可以長出菌菇，也判斷這應該是人工菌，也認為「可能裡面有點熱了，熱了就長出來了」。

消息在網路上曝光後，網友紛紛留言表示「不愧是雲南」、「能炒一盤了」、「看樣子是可以吃的菌菇」、「這包裹放多久了」、「雲南空氣裡都有菌絲的」、「直接下火鍋吧」、「取快遞還免費送蘑菇」、「不要大驚小怪，這就是雲南」、「油炸人工菌也不錯」、「果然是雲南，蘑菇的最佳生長環境」。