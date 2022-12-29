房價再衝上歷史新高！台北市政府地政局今（28）日公布最新的不動產價格動態月報，結果顯示，最新出爐的2022年9月住宅每坪單價攻上58.34萬元，再度創高，月增0.16％；不過，交易量則減少25.29％，已呈現疲態。

今天台北市地政局根據實價登錄資訊，公布最近一期（9月）實價登錄交易件數，單月為715件，較8月減幅25.29％；交易總額為169.70億元，較8月減幅27.03％；住宅價格指數115.64，較8月上升0.16％。

最新出爐的9月實價登錄量價動態顯示，台北市住宅價格指數為115.64，較8月115.46上升0.16％，較去年同期109.12上升5.98％。

至於台北市標準住宅，平均總價達1,832萬元，標準住宅單價每坪58.34萬元，再度改寫史上最高紀錄。

其中，大樓住宅價格指數119.02，較8月118.87上升0.13％；公寓住宅價格指數112.68，較8月112.08上升0.54％；小宅住宅價格指數113.04，較8月113.07下降0.03％。

觀察全市、大樓、公寓及小宅之月線、季線及半年線趨勢，除小宅月線微幅下跌外，其餘皆持續上升。

至於在交易量方面，全市交易量共715件，較8月957件減少242件，減幅25.29％，較去年同期1,037件減幅31.05％；交易總額為169.70億元，較8月232.56億元減少62.86億元，減幅27.03％，較去年同期268.29億元減幅36.75％。

12行政區9月交易量僅大同區持平，其餘各行政區均減少，減幅最大前三名分別為中正區、南港區、中山區，較8月分別減少41.18％、37.84％、33.33％。

各行政區交易總額依序由大安區（24.28億元）、內湖區（20.78億元）及中山區（18.68億元）位居前3名；總額最少為大同區，僅6.73億元，總額最高的大安區與最低的大同區，差約2.61倍。交易總額增幅最大為大同區，較8月增加11.61％；減幅最大為中山區，較8月減少50.70％。