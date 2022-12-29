風間餐飲集團去年在台中創立的韓式料理品牌「FOND訪 韓國傳統豆腐鍋」，看好疫情結束後的餐飲商機，明年初除了以「經濟、快速」的二代店型進駐台中三井Lalaport購物中心展店外，將有積極展店計畫。

展望明年，風間餐飲集團創辦人陳冠名表示，集團旗下「燒肉風間」及「Ribbon醴本韓國正統燒肉」計畫分別再展店1家、「FOND訪 韓國傳統豆腐鍋」預計展店3家；集團並計畫開創「重慶牛油鍋物」及「中式麵食」兩個新品牌。

陳冠名表示，「FOND訪 韓國傳統豆腐鍋」是風間餐飲集團繼「燒肉風間」、「Ribbon醴本韓國正統燒肉」之後打造的第三個餐飲品牌，創始店2021年7月開設於台中老虎城二樓，供應豆腐鍋、韓式炸雞、海鮮煎餅、石鍋拌飯、辣年糕等韓國國民美食。

「FOND訪 韓國傳統豆腐鍋」簡約時尚內裝結合創意美型調酒，傳統與現代完美交融，消費者以平實價格即可於高質感環境體驗道地韓式風味，吸引年輕客群及家庭客群喜愛，一年內已開設台中老虎城、台中勤美、及竹北三店。

迎接即將到來的農曆春節，「FOND訪韓國傳統豆腐鍋」台中老虎城、台中勤美、及竹北三店同步於明年1/18~1/29期間，精選人氣招牌菜—傳統豆腐鍋、水梨風味牛小排、海鮮煎餅、辣年糕、人蔘雞、韓式炸雞、奶油起司地瓜等，附甜點及飲品，推出四人新春團圓餐，歡聚優惠價3,888元（約原價77折，已含服務費），匯集韓國春節必享的煎餅及年糕，及華人過年餐桌不可或缺的全雞，增加小家庭春節期間歡聚時刻之異國料理選擇。