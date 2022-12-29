隨著農曆春節的腳步逼近，全台糕餅業者爭相推出各式應景禮盒搶市！其中，百年老餅舖「舊振南」為探尋逐漸消散的年味，找回春節獨特的逸趣，今年「以春趣饗樂」主題，以春節的代表圖飾與色彩，將傳統習俗及祝福埋藏在禮盒設計中，推出春節系列商品組合。

舊振南總經理李立元表示，受惠今年節慶市場買氣明顯回溫，目前春節檔期預購禮盒訂單已衝破萬盒，其中，企業訂單約占了45％，平均客單價在700～1,000元之間，預期今年春節檔期銷售成長近3成。

李立元表示，因應基本工資與原物料調漲，今年的春節禮盒調漲了5～7％；此外，今年不再特別主打2,000元以上的高價禮盒，針對企業送禮部份，舊振南擁有商務秘書團隊、為企業客戶提供客製化服務，目前累計已有上千家企業客戶群。

舊振南今年推出全新設計款「咬春福袋」，外觀以喜悅紅搭配永恆藍，展現品牌流淌百年始終秉持著「喜悅、信任」的精神，體現對消費者不變的食安承諾，方便攜帶的時尚的提袋設計更是送禮首選，福袋內精選多款麻粩以及應景的甜蜜零嘴，隱含甘福滿載的吉祥意涵，廣受消費者好評！

舊振南廣受好評的「吉好運禮盒」，禮盒視覺將「吉」字作為年味十足的爆竹圖樣，外盒也以「六」角形設計，象徵財「祿」滾滾、福氣吉祥，內容物則以七款酥脆糕點及甜品入盒，代表七種賀年寓意!

舊振南手工粩類嚴選一年採收一次的「九頭芋」加上糯米蒸煮打漿後製成年糕狀油炸，口感酥鬆香脆，裹上淡淡蜜香的手工麥芽糖，是年節限定的人氣商品。舊振南「金玉滿堂禮盒」包羅多款綜合麻粩，包含全新口味「莓果粩」，搭配蔓越莓、洛神花及酸甜草莓淋醬點綴其中，清甜莓果香氣加上酥香口感，記憶感滿點！

舊振南2023春節禮盒「春趣饗樂」實體門市加碼滿額贈活動，消費達門檻即有機會獲得「揚眉兔氣春福窗花」、精緻紅包袋及春節應景甜點—棗枝乙包，數量有限，送完為止。

而今年更推出舊振南Line會員專屬活動，活動期間加入舊振南官方LINE帳號會員且消費不限金額，享優惠價99元加購象徵吉祥與安康的「平安龜」乙只。「平安龜」取音「龜」，得平安歸、好歸宿、福祿雙歸的寓意!

值得一提的是，今年舊振南與晶華酒店攜手推出「Regent x 舊振南」聯名開運禮盒，以中式糕點為主體，內容精選晶華最受歡迎的冠軍糕點—鳳梨澄沙奶黃，搭配舊振南經典熱銷的四款年節零嘴及晶華嚴選文山包種烏龍茶，邀民眾一起呷甜甜過好年。