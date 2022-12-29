一名女賭客日前在美國紐澤西州大西洋城（Atlantic City）賭場贏得了將近170萬美元（約新台幣5100萬元）獎金，且她僅押注了5美元（約新台幣153元），這也成了這家賭場「最高獎金紀錄」，事後她也大方分紅給現場荷官及賭客。

綜合外電報導，一名來自孟莫斯郡（Monmouth County）的74歲女子於24日前往大西洋城哈拉斯度假酒店（Harrah's Resort）的賭場，並在一場獎金累進式的撲克遊戲中押注5美元，沒想到最後她竟贏得了168萬1458.4美元（約新台幣5162萬元），如此高額的獎金，也打破了該賭場最高獎金紀錄。

事後該名女子前往櫃台領取獎金，也相當大方分紅給在場的荷官以及現場賭客，據悉，她共拿出7.7萬美元（約新台幣231萬元）給多名荷官，哈拉斯大西洋城賭場經理奇佩爾（Michael Zippel）表示，「多數人贏錢後都會給小費，但這金額讓人瞠目結舌。我們的荷官一整年都在努力工作，這是他們應得的。」且現場至少有25名賭客拿到她發的100美元大鈔。

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