大陸遼寧省丹東市一名賈姓女子指控，9歲的女兒在今年7月被鄰居家一名未滿14歲的男孩砍傷，身上有多達20多處傷口，在醫院搶救17個小時後轉入ICU病房。經傷情鑑定，女孩達到輕傷一級，目前已出院回家休養，但仍無法正常上學。沒想到，男孩在案發時未滿14歲，提起的刑事訴訟因此被撤銷。

《紅星新聞》報導，賈女表示，砍傷事件發生在今年7月6日上午，當時她要去上班，便將9歲女兒送到爺爺奶奶家，並通知2人盡快回家。安頓好女兒後，賈女叮囑女兒不要給陌生人開門，隨後將門鎖好離家。不久後，鄰居家的男孩前來敲門，因女童認識對方，便打開門讓少年入內。

男孩進門後，向賈女的女兒索要手機，被拒絕後隨即進入廚房，拿了一把刀砍向女兒。賈女稱，男孩身高在1.7米左右，體型瘦弱、身高不到1.4米的女兒根本無法還手，被砍倒在地。事發後，女童被送往醫院進行搶救，到院時因失血過多休克，經過長達17小時的搶救後送入ICU病房觀察。

賈女出示的急診病歷顯示，女兒的就診時間為7月6日上午9點43分，體格檢查中寫到頭部和後背部可見多處皮膚裂傷，雙上肢可見皮膚裂傷。後續的病歷顯示，其女兒所受傷情為刀砍傷、頭皮裂傷、開放性顱骨骨折、以及胸背腰部切割傷等。

賈女提到，事發當晚，寬甸鎮城北派出所出警將男孩帶走，隨後移交刑警大隊。7月8日，賈女及家屬收到了寬甸滿族自治縣公安局出具的立案告知書，該告知書顯示，本案件以故意殺人案被立案偵查。8月底，賈女被警方電話告知，由於男孩在案發時未滿14周歲，不構成刑事犯罪，只能提起民事訴訟。

對此，警方表示，此事已經移交寬甸縣公安局刑警大隊處理。該案辦案民警稱此事當時已經立案進行過偵查，因涉及未成年人，具體情況不便透露。領導今天已經去當事人家中進行溝通。

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