韓國歌手JYP朴軫永過去曾是知名歌手，並開創經紀公司捧紅Wonder Girls、2AM、2PM、TWICE等人，近年他重回歌手身分也受到好評，今（28）日他曬出在首爾舉型演唱會的片段，唱一半2個女兒從後台衝到台前，溫馨畫面也讓全場歌迷尖叫，原本以為是演唱會橋段之一，沒想到卻是女兒們可愛的突發事件。

朴軫永過去鮮少分享兩個女兒生活，如今意外曝光也讓粉絲相當興奮。（圖／翻攝自JYP IG）

朴軫永近日在首爾舉辦演唱會，今日他在社群網站貼出一段演唱會影片，寫下「開唱第一次被幸福地打斷」，原來是他正要準備唱下一首歌時，2個女兒突然從舞台側邊衝上台，他一臉驚訝歌迷卻是相當興奮，而他也立刻安撫女兒們「爸比再唱一首歌再走，妳們先去媽媽那裡。」

講完女兒們才默默走回舞台旁邊，回到媽媽的懷抱，朴軫永2013年再婚後生下2女，過去鮮少公開2名女兒，如今演唱會突如其來的舉動，也讓不少粉絲都相當開心，更有許多粉絲留言表示，「已經長那麼大啦？」。

View this post on Instagram

更多 CTWANT 報導