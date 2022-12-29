闖紅燈是違規行為，但如果有不得已的苦衷，應該可以被諒解。有民眾日前行經新北市中和一處路口，結果有17台車被科技執法拍到闖紅燈，但背後原因超暖心，氣得他狠酸：「難怪政府稅收超收4500億」，掀起一番議論。

原PO在臉書「我是中和人」指出，位於新北中和中正路板南路口，科技執法大收穫，一張照片拍下17台車集體闖紅燈，收益將近2萬，「政府感謝您，坐在電腦前面動動滑鼠就輕鬆達標」，一般人便會好奇，為何台灣人真不守法，一個紅燈都等不下去？

不過，如果耐心看下去，2分鐘後就會出現救護車，原來這些車輛全是為了禮讓救護車，才會闖紅燈。然而要申訴也不容易，不但要記得救護車的車牌，最好有行車紀錄加上正確時間，讓他十分傻眼：「小民只是騎一台破舊機車耶！還得裝自救配備喔！？」接著嗆政府稅收超收4500億，「感謝這些基層公務人員，感謝申訴制度的嚴謹與繁複，台灣發大財，小老百姓隨時都有機會捐款愛台灣」。

民眾發文。（圖／翻攝自我是中和人臉書）

消息一出，引發熱烈討論，許多網友都砲轟，「禮讓救護車還要自己申訴，真的有點不合理」、「因讓行救護車而越線被開罰，這個虧吃的很悶，還要靠自己取證核實原因，超級X」、「這路口真的希望有議員能出來幫忙和警局溝通，雙和醫院就在附近，常都要讓救護車而違規，收到罰單還要自行去申訴，造成不便」。

對此，新北市議員金瑞龍也表示，會向警察局反映，對於禮讓救護車的民眾，應該要協助民眾銷單，民眾申訴時也要從寬認定。

新北市議員金瑞龍回應。（圖／翻攝自我是中和人臉書）

針對爭議，轄區新北市中和警分局立刻調閱科技執法監視器及路口監視器，確認該時段有救護車經過，民眾騎乘機車禮讓救護車事實，將發文交通事件裁決處撤銷該罰單。

警方表示，中正路、板南路口實施科技執法，因該處鄰近醫院，常有救護車通過，近期接獲民眾反映係因禮讓救護車致違規，惟科技偵測影像畫面經常無法將後方救護車蒐證納入，將建議延長違規蒐證影像或收錄聲音，以利後端舉發人員審認，避免舉發引起民怨。此外，若民眾有類似因禮讓救護車而遭科技執法開罰，請立即與分局聯繫，分局將立即調查，若查證屬實，將主動撤銷罰單。

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