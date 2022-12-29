新北市中和區近日驚傳擄人案，22歲林姓男子日前拿100萬元，請20歲王姓男子替他操盤投資虛擬幣，王男卻以「投資款項被上游幣商捲款無法償還」為由，表示投入的錢血本無歸，林男一氣之下將王男擄上自己的賓士車，載往中和路某旅館拘禁，所幸王男即時傳訊跟女友求救，警方獲報後立刻救出王男並逮捕犯嫌。

據了解，王男自稱是虛擬貨幣工作經理人，時常在外炫耀自己收入豐厚、報酬可觀，林男與王男本是舊識，聽聞此言十分羨慕，上月間拿出100萬元請王男幫忙運作。

而前日，2人約在中和地區商討投資獲利返還金額的事情，王男卻表示「投資款項被上游幣商捲款無法償還」，稱林男投入的錢血本無歸，林男怒不可遏，找來18歲曾姓、19歲吳姓男子當街擄人，將他載往中和路一間旅社控制行動。

所幸王男在此過程中，趁隙透過手機向女友求救，中和警方昨日上午獲報後便展開追緝，下午在旅館救出王男，並當場逮捕林嫌等3人，更在屋內查獲K他命一包，王男否認遭施暴，表示對方只是要自己籌到錢就能離開，訊後將3嫌依妨害自由、毒品危害防制條例移送偵辦。

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