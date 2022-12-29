2022年倒數，各縣市的跨年煙火秀最讓人期待，《中時新聞網》整理全台北中南到離島地區的跨年晚會，包括活動時間、地點、卡司陣容，供民眾一次掌握，讓大家在歡樂的氣氛中迎接嶄新的2023年。
●台北
「2023跨年晚會 台北最High新年城」
時間：12／31晚上7時～1／1凌晨1時
地點：台北市民廣場
主持人：LuLu黃路梓茵和YouTuber布萊克薛薛、阿拉斯
卡司：蔡健雅、劉若英、玖壹壹、韓國歌手孝琳、韋禮安、9m88等。
特色：台北101今年煙火秀首次結合光束燈、雷射等戶外光效展演，加上多媒體動畫、建築燈光、原創音樂，打造全新感官煙火秀，值得關注的是今年101大樓四面是360度全展演，讓民眾在各個角度都能觀看，且時間長達300秒。
●新北
「璀璨新北-1314就愛你跨河煙火」
時間：12／31晚上8時31分
地點：漁人碼頭
特色：新北市今年在淡水漁人碼頭以「花火寫故事」為主軸，在淡水河兩岸的淡江大橋、淡水漁人碼頭旁河面、八里水上運動中心同步施放，民眾在淡水、八里都可欣賞到精彩煙火。新北淡水的煙火是全台最早施放的煙火秀，同時也是全台最長，布線長達1公里，將施放13分14秒，象徵「一生一世就愛你」，讓民眾度過浪漫跨年夜。
●桃園
「2023 SHOW TAOYUAN桃園」
時間：12／31晚上7時～1／1零時30分
地點：桃園高鐵站前廣場
主持人：黃子佼、宇珊
卡司：蕭秉治、J.SHEON、鼓鼓、宇宙人、白安、原子少年-Ozone、丁噹、韓團VIVIZ、吳卓源。
●基隆
「2023基隆跨年晚會 搖滾基隆城」
時間：12／31晚上7時20分～1／1零時10分
地點：國門廣場
主持人：吳建恆、小柔
卡司：Tizzy Bac、VH、亥兒樂隊、拍謝少年、雨神樂團、甜約翰、裝咖人。
●新竹
「2023新竹縣公益慈善跨年晚會竹縣領航 讓愛飛揚」
時間：12／31晚上7時30分～1／1零時30分
地點：新竹縣政府前廣場
主持人：小鐘、Albee、YouTuber那那大師和鏝鏝
卡司：趙傳、周興哲、畢書盡、鼓鼓、廖柏雅、冠軍女團G.O.F、黑旋風、迷霧森林等。
●台中
「2023閃耀台中跨年夜」
時間：12／31晚上7時～1／1凌晨1時
地點：水湳中央公園
主持人：阿KEN、蔡尚樺、焦凡凡
卡司：周興哲、林宥嘉、八三夭、告五人、魏嘉瑩、畢書盡、陳芳語、鼓鼓、徐懷鈺、閻奕格等。
「2023麗寶跨年演唱會」
時間：12／31晚上9時
地點：麗寶樂園渡假區 第二停車場
主持人：楊程鈞、圓圓
卡司：熊仔、魏嘉瑩、郭芝吟、告五人、原子少年-木星和天王星、旺福。
●南投
「2023星空閃耀 南投跨年演唱會」
時間：12／31晚上6時30分
地點： 清境農場遊客休閒中心停車場
主持人：嘻小瓜、Cindy
卡司：李千娜、荒山亮、吳亦帆、嘻小瓜、吳勇濱、神棍樂團、董育君、王敏淳。
●彰化
「2023彰化市跨年晚會活動」
時間：12／31晚上 6時10分～1／1凌晨1時
地點：彰化火車站前廣場
卡司：李佳薇、李子森、涂善存、林建廷、杜忻恬、黃暠翔等。
●雲林
「2023西螺跨年晚會 禧螺SONG」
時間：12／31晚上6時30分～1／1零時30分
地點：西螺大橋西側草坪
卡司：品冠、施語庭、曾沛慈、林茉曦、荷爾蒙少年、YOYO家族蔓越莓姐姐等。
●嘉義
「2023嘉義跨年晚會 全嘉藝起來 WECHIAYI」
時間：12／31下午3時～1／1凌晨1時
地點：嘉義市立體育場
主持人：Gino、何美
卡司：萬芳、孫盛希、曹雅雯、?te壞特、鹿洐人、琳誼 Ring、吳霏、劉亮延等。
●台南
「台南好YOUNG 2023跨年演唱會」
時間：12／31晚上7時～1／1零時30分
地點：台南市政府永華市政中心西側廣場
主持人：炎亞綸、徐凱希
卡司：魏如萱、艾怡良、韓團EPEX、Fruits Zipper、范逸臣、Tank、FIR阿沁、陳建寧、孫盛希等。
●高雄
「2023高雄跨年亞灣未來市演唱會」
時間：12／31晚上7時～1／1零時30分
地點：高雄夢時代
主持人：浩角翔起、白家綺
卡司：告五人、原子少年-金星、Ozone 、八三夭、吳卓源、艾怡良、陳芳語、高爾宣等。
「2023義大跨年煙火 紫耀義大 享樂好漾」」
時間：12／31晚上11時59分～1／1零時16分
地點：義大世界大草坪
特色：全台獨家首創999秒立體繪煙火，全長108公尺的巨型施放裝置，打造煙火版光牆。
●屏東
「2023歌舞昇屏High歌之夜」
時間：12／31晚上7時～1／1零時
地點：屏東縣立體育館前大草皮
主持人：蔡昌憲、DJ FIFI
卡司：?te壞特、朱海君、張語噥、陳勢安、高爾宣、Yellow黃宣、柏霖PoLin、原子少年-金星等。
「2023里港好幸福跨年晚會」
時間：12／31晚上8時
地點：里港過江河堤公園
主持人：NONO、美珊
卡司：龍千玉、柯有倫、宋念宇、草屯囝仔、李玉璽、柏霖、莊振凱等。
●宜蘭
「2023宜蘭熊讚跨年晚會」
時間：12／31晚上8時
地點：蘭城新月廣場
主持人：馬力歐、林佩遙
卡司：蕭煌奇、郭靜、蕭秉治、李友廷、李杰明、法蘭、黃霆睿、段芸芸等。
「2023羅東跨年晚會」
時間：12／31晚上7時
地點：羅東中山公園
主持人：木木（林葦妮）、阿國（林煒國）
卡司：ØZI、唐仲彣、蔣卓嘉、李佳歡、徐暐翔、火星混蛋.正義、丘與樂等。
●花蓮
「2023花蓮太平洋觀光節跨年演唱會」
時間：12／31晚上6時～1／1 零時30分
地點：花蓮東大門廣場
卡司：羅志祥、戴愛玲、白冰冰、黃奕儒、顏佑庭、張若凡、CTO、Miusa于娜等。
●台東
「東漂去旅行 2023台東跨年晚會」
時間：12／31晚上6時～1／1零時
地點：海濱公園國際地標
主持人：陳漢典、咖啡糖賢齡
卡司：青峰、MC HotDog、盧廣仲、周湯豪和比莉、家家等。
●澎湖
「Go 兔2023 菊島好Young」
時間：12／31晚上6時～1／1凌晨1時
地點：澎湖縣政府廣場
主持人：梅東生
卡司：李嘉、吳雨璇、朱家興、羅平、張楷、愛玩樂樂團等。
●金門
「2023金門跨年晚會 躍動烈嶼．跨橋跨年」
時間： 12／31晚上7時～1／1 零時
地點：金門大橋烈嶼端土地重劃區段
主持人：何嘉文、高山峰
卡司：郭家瑋、陳思函、林曉培、周蕙、鄭進一、榮忠豪、康妮媚、職籃啦啦隊等。
●馬祖
「2023《ME兔愛馬祖》跨年晚會」
時間： 12／31晚上8時～1／1零時
地點：南竿白馬王公園
主持人：李冠儀、林庭旭
卡司：秀蘭瑪雅、周子寒、藍舞絲、林亭翰、楊影、喬琳、韋喆、芮菲樂團等。
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