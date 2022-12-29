2022年倒數，各縣市的跨年煙火秀最讓人期待，《中時新聞網》整理全台北中南到離島地區的跨年晚會，包括活動時間、地點、卡司陣容，供民眾一次掌握，讓大家在歡樂的氣氛中迎接嶄新的2023年。

●台北

「2023跨年晚會 台北最High新年城」

時間：12／31晚上7時～1／1凌晨1時

地點：台北市民廣場

主持人：LuLu黃路梓茵和YouTuber布萊克薛薛、阿拉斯

卡司：蔡健雅、劉若英、玖壹壹、韓國歌手孝琳、韋禮安、9m88等。

特色：台北101今年煙火秀首次結合光束燈、雷射等戶外光效展演，加上多媒體動畫、建築燈光、原創音樂，打造全新感官煙火秀，值得關注的是今年101大樓四面是360度全展演，讓民眾在各個角度都能觀看，且時間長達300秒。

●新北

「璀璨新北-1314就愛你跨河煙火」

時間：12／31晚上8時31分

地點：漁人碼頭

特色：新北市今年在淡水漁人碼頭以「花火寫故事」為主軸，在淡水河兩岸的淡江大橋、淡水漁人碼頭旁河面、八里水上運動中心同步施放，民眾在淡水、八里都可欣賞到精彩煙火。新北淡水的煙火是全台最早施放的煙火秀，同時也是全台最長，布線長達1公里，將施放13分14秒，象徵「一生一世就愛你」，讓民眾度過浪漫跨年夜。

煙火將在淡水河兩岸的淡江大橋、淡水漁人碼頭旁河面、八里水上運動中心同步施放。（圖／高灘處提供）

●桃園

「2023 SHOW TAOYUAN桃園」

時間：12／31晚上7時～1／1零時30分

地點：桃園高鐵站前廣場

主持人：黃子佼、宇珊

卡司：蕭秉治、J.SHEON、鼓鼓、宇宙人、白安、原子少年-Ozone、丁噹、韓團VIVIZ、吳卓源。

桃園跨年晚會卡司陣容。（圖／截取自活動官方網站）

●基隆

「2023基隆跨年晚會 搖滾基隆城」

時間：12／31晚上7時20分～1／1零時10分

地點：國門廣場

主持人：吳建恆、小柔

卡司：Tizzy Bac、VH、亥兒樂隊、拍謝少年、雨神樂團、甜約翰、裝咖人。

●新竹

「2023新竹縣公益慈善跨年晚會竹縣領航 讓愛飛揚」

時間：12／31晚上7時30分～1／1零時30分

地點：新竹縣政府前廣場

主持人：小鐘、Albee、YouTuber那那大師和鏝鏝

卡司：趙傳、周興哲、畢書盡、鼓鼓、廖柏雅、冠軍女團G.O.F、黑旋風、迷霧森林等。

●台中

「2023閃耀台中跨年夜」

時間：12／31晚上7時～1／1凌晨1時

地點：水湳中央公園

主持人：阿KEN、蔡尚樺、焦凡凡

卡司：周興哲、林宥嘉、八三夭、告五人、魏嘉瑩、畢書盡、陳芳語、鼓鼓、徐懷鈺、閻奕格等。

台中跨年晚會卡司。（圖／截取自台中好嗎）

「2023麗寶跨年演唱會」

時間：12／31晚上9時

地點：麗寶樂園渡假區 第二停車場

主持人：楊程鈞、圓圓

卡司：熊仔、魏嘉瑩、郭芝吟、告五人、原子少年-木星和天王星、旺福。

●南投

「2023星空閃耀 南投跨年演唱會」

時間：12／31晚上6時30分

地點： 清境農場遊客休閒中心停車場

主持人：嘻小瓜、Cindy

卡司：李千娜、荒山亮、吳亦帆、嘻小瓜、吳勇濱、神棍樂團、董育君、王敏淳。

●彰化

「2023彰化市跨年晚會活動」

時間：12／31晚上 6時10分～1／1凌晨1時

地點：彰化火車站前廣場

卡司：李佳薇、李子森、涂善存、林建廷、杜忻恬、黃暠翔等。

彰化跨年晚會卡司。（圖／翻攝自彰化市公所網站）

●雲林

「2023西螺跨年晚會 禧螺SONG」

時間：12／31晚上6時30分～1／1零時30分

地點：西螺大橋西側草坪

卡司：品冠、施語庭、曾沛慈、林茉曦、荷爾蒙少年、YOYO家族蔓越莓姐姐等。

●嘉義

「2023嘉義跨年晚會 全嘉藝起來 WECHIAYI」

時間：12／31下午3時～1／1凌晨1時

地點：嘉義市立體育場

主持人：Gino、何美

卡司：萬芳、孫盛希、曹雅雯、?te壞特、鹿洐人、琳誼 Ring、吳霏、劉亮延等。

●台南

「台南好YOUNG 2023跨年演唱會」

時間：12／31晚上7時～1／1零時30分

地點：台南市政府永華市政中心西側廣場

主持人：炎亞綸、徐凱希

卡司：魏如萱、艾怡良、韓團EPEX、Fruits Zipper、范逸臣、Tank、FIR阿沁、陳建寧、孫盛希等。

●高雄

「2023高雄跨年亞灣未來市演唱會」

時間：12／31晚上7時～1／1零時30分

地點：高雄夢時代

主持人：浩角翔起、白家綺

卡司：告五人、原子少年-金星、Ozone 、八三夭、吳卓源、艾怡良、陳芳語、高爾宣等。

「2023義大跨年煙火 紫耀義大 享樂好漾」」

時間：12／31晚上11時59分～1／1零時16分

地點：義大世界大草坪

特色：全台獨家首創999秒立體繪煙火，全長108公尺的巨型施放裝置，打造煙火版光牆。

高雄義大獨家打造999秒煙火。（圖／翻攝自義大世界官網）

●屏東

「2023歌舞昇屏High歌之夜」

時間：12／31晚上7時～1／1零時

地點：屏東縣立體育館前大草皮

主持人：蔡昌憲、DJ FIFI

卡司：?te壞特、朱海君、張語噥、陳勢安、高爾宣、Yellow黃宣、柏霖PoLin、原子少年-金星等。

「2023里港好幸福跨年晚會」

時間：12／31晚上8時

地點：里港過江河堤公園

主持人：NONO、美珊

卡司：龍千玉、柯有倫、宋念宇、草屯囝仔、李玉璽、柏霖、莊振凱等。

●宜蘭

「2023宜蘭熊讚跨年晚會」

時間：12／31晚上8時

地點：蘭城新月廣場

主持人：馬力歐、林佩遙

卡司：蕭煌奇、郭靜、蕭秉治、李友廷、李杰明、法蘭、黃霆睿、段芸芸等。

宜蘭跨年晚會陣容。（圖／翻攝自宜蘭市公所官網）

「2023羅東跨年晚會」

時間：12／31晚上7時

地點：羅東中山公園

主持人：木木（林葦妮）、阿國（林煒國）

卡司：ØZI、唐仲彣、蔣卓嘉、李佳歡、徐暐翔、火星混蛋.正義、丘與樂等。

●花蓮

「2023花蓮太平洋觀光節跨年演唱會」

時間：12／31晚上6時～1／1 零時30分

地點：花蓮東大門廣場

卡司：羅志祥、戴愛玲、白冰冰、黃奕儒、顏佑庭、張若凡、CTO、Miusa于娜等。

花蓮縣今年邀請到亞洲舞王羅志祥。（圖／花蓮縣政府提供）

●台東

「東漂去旅行 2023台東跨年晚會」

時間：12／31晚上6時～1／1零時

地點：海濱公園國際地標

主持人：陳漢典、咖啡糖賢齡

卡司：青峰、MC HotDog、盧廣仲、周湯豪和比莉、家家等。

台東公布跨年晚會卡司。（圖／翻攝自台東觀光局旅遊網）

●澎湖

「Go 兔2023 菊島好Young」

時間：12／31晚上6時～1／1凌晨1時

地點：澎湖縣政府廣場

主持人：梅東生

卡司：李嘉、吳雨璇、朱家興、羅平、張楷、愛玩樂樂團等。

●金門

「2023金門跨年晚會 躍動烈嶼．跨橋跨年」

時間： 12／31晚上7時～1／1 零時

地點：金門大橋烈嶼端土地重劃區段

主持人：何嘉文、高山峰

卡司：郭家瑋、陳思函、林曉培、周蕙、鄭進一、榮忠豪、康妮媚、職籃啦啦隊等。

●馬祖

「2023《ME兔愛馬祖》跨年晚會」

時間： 12／31晚上8時～1／1零時

地點：南竿白馬王公園

主持人：李冠儀、林庭旭

卡司：秀蘭瑪雅、周子寒、藍舞絲、林亭翰、楊影、喬琳、韋喆、芮菲樂團等。