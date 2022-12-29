嘉義一名男子發現妻子與一名吳姓男子密切聯絡，2人的對話紀錄中互喊「寶貝」，經他搜尋吳男的Instagram帳號後，才發現妻子與吳男有情侶刺青，甚至裸上身拍下紀念照，讓他崩潰控告吳男侵害配偶權求償。但嘉義地院審結，認為並無證據證明刺青照片為2人所拍，駁回請求。可上訴。

判決書指出，男子主張，與妻子於2020年間結婚，婚姻關係仍存續中，但2021年間妻子與吳姓大學舊識重新連繫上，同年8月至12月間屢次相約見面，還被他發現2人互傳曖昧簡訊，聊天紀錄記載著，「以後一定不可以嫌棄寶貝煮的飯菜」、「不管遇到甚麼問題，都要當寶貝的靠山」等語。

男子表示，他擔心自己誤會妻子外遇，便搜尋吳男的Instagram帳號，卻發現吳男經常與他的妻子出遊，吳男與妻子更在腋下與腰間刺下情侶刺青，兩人裸體上身拍下紀念照片，妻子也向他坦承外遇，認為自己的身心為此承受巨大痛苦，故依法向吳男求償50萬元賠償金。

對此，吳男稱，不知情女方已婚，與女方僅是單純朋友出遊，人夫所提供的Instagram帳號的確為他所擁有，但裸上身擁抱之刺青照片影中人並非女方。

嘉義地院審結，法官認為雖吳男的確與女方有多張出遊照片，但合照中為小孩的單獨照片，唯一2人的合照也僅為與小孩同騎協力車的畫面，吳男與女方相隔一定距離，難憑此認定2人的互動超過一般男女交往分際。

至於刺青部分，法官指出，該照片的拍攝角度為脖子以下腰部以上，看不出影中人的臉部，僅看得出2人身上有同樣刺青，但人夫並未提出證據證明影中人為妻子，故酌情後判吳男無須賠償。可上訴。