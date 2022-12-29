歷經動盪的2022年進入最後倒數階段，投資人關注該如何避開市場雷區，美國財經媒體盤點未來1年市場的5大風險，包括通膨危機、大陸經濟復甦速度不如預期、俄烏衝突、新興市場隱憂以及新冠疫情恐再起。

1.通膨仍是頭號威脅

First Eagle投資管理公司全球價值團隊共同主管 Matthew McLennan警告，工資成長和能源成本上升等因素，恐推升消費者物價繼續走高，另外還包括借貸成本上升可能引發經濟衰退。他更批評美國聯準會（Fed）完全低估通膨帶來的金融災難。

2.大陸復甦不如預期

摩根大通 (Goldman Sachs) 全球市場策略師 Marcella Chow估計，大陸的疫情感染曲線將上升，可能在農曆新年1-2個月後觸頂，他示警疫情的演變仍存在風險，在解封之後，倘若疫情無法即時控制，勢必衝擊經濟發展並連帶影響陸股走勢。

3.俄烏戰爭持續延燒

日興資產管理（Nikko Asset Management）全球市場策略長John Vail說，一旦俄烏戰火惡化，或是北大西洋公約組織直接介入，加大對俄羅斯的制裁，對市場恐非常不利，如此一來，等同對俄羅斯的貿易夥伴印度和大陸等實施進行某種程度的制裁，將擴大對全球經濟市場的衝擊。

4.新興市場面臨隱憂

受到俄烏戰爭與能源價格飆漲影響，許多新興市場面臨龐大債務和發展壓力，AMP Services投資策略主管Shane Oliver提醒投資人，新興市場仍有許多以美元計價的債務，這些市場可能又要經歷苦苦掙扎的1年。

5.新冠疫情捲土重來

摩根大通策略師 Marcella Chow提到，對規模較大、依賴貿易的經濟體來說，更容易受到疫情打擊經濟成長的衝擊，美國、歐盟或大陸都可能是下一波受影響的地區。