特斯拉(Tesla)近期股價跌跌不休,周二(27日)更暴跌逾11%,收在109.10 美元。前全球首富、特斯拉創辦人馬斯克買下推特後,引發推特爭議不斷,財信傳媒董事長謝金河表示,特斯拉股價、市值蒸發七成,小股東只能摸摸鼻子,「這也給大家上了寶貴的一堂課,企業的公司治理如果只寄託在一個天才身上,其實是很危險的。」

最近特斯拉小股東進行一份調查,要求馬斯克辭掉推特負責人的比例高達57.5%,反對的只有42.5%。馬斯克惱羞成怒,揚言只要找一個夠笨(Foolish Enough)的人來接任,他就會辭去執行長職務。

特斯拉小股東在網上發文,請馬斯克做一點正經事,讓特斯拉股價止跌,卻引來馬斯克與股東論戰,馬斯克立刻回嘴要求小股東回家溫習證券分析的功課(Go Back and Read Your old Securities Analysis 101 Texbook)!為了解釋特斯拉股價下跌,馬斯克又扮演起總體經濟分析師的角色,他說:當利率上升到接近股市報酬率時,人們會選擇從股市抽離資金,並保留現金,最終導致股價下跌。

謝金河在臉書發文指出,這幾個月來,特斯拉股價快速崩跌,小股東很無奈,但大家拿白花花銀子去買特斯拉股票,馬斯克則是行使認股權證,今年他執行的選擇權是2012年的認股權證,每股6.24美元,馬斯克認2280萬股,去年他賣出1570萬股,單繳稅就110億美元。去年馬斯克身價2770億美元,是全球首富,如今股價蒸發近七成,小股東只能摸摸鼻子。

謝金河認為,這也給大家上了寶貴的一堂課,企業的公司治理如果只寄託在一個天才身上,其實是很危險的。

外媒報導,特斯拉上海廠1月將暫時停產,消息一出,27日特斯拉股價慘殺11.4%至109.10 美元,累計今年來重挫69%,市值已縮水至3450 億美元,標普500市值排行摔出前10大,掉到第14名,為2年來首見。