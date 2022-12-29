特斯拉（Tesla）近期股價跌跌不休，周二（27日）更暴跌逾11%，收在109.10 美元。前全球首富、特斯拉創辦人馬斯克買下推特後，引發推特爭議不斷，財信傳媒董事長謝金河表示，特斯拉股價、市值蒸發七成，小股東只能摸摸鼻子，「這也給大家上了寶貴的一堂課，企業的公司治理如果只寄託在一個天才身上，其實是很危險的。」

最近特斯拉小股東進行一份調查，要求馬斯克辭掉推特負責人的比例高達57.5%，反對的只有42.5%。馬斯克惱羞成怒，揚言只要找一個夠笨（Foolish Enough）的人來接任，他就會辭去執行長職務。

特斯拉小股東在網上發文，請馬斯克做一點正經事，讓特斯拉股價止跌，卻引來馬斯克與股東論戰，馬斯克立刻回嘴要求小股東回家溫習證券分析的功課（Go Back and Read Your old Securities Analysis 101 Texbook）！為了解釋特斯拉股價下跌，馬斯克又扮演起總體經濟分析師的角色，他說：當利率上升到接近股市報酬率時，人們會選擇從股市抽離資金，並保留現金，最終導致股價下跌。

謝金河在臉書發文指出，這幾個月來，特斯拉股價快速崩跌，小股東很無奈，但大家拿白花花銀子去買特斯拉股票，馬斯克則是行使認股權證，今年他執行的選擇權是2012年的認股權證，每股6.24美元，馬斯克認2280萬股，去年他賣出1570萬股，單繳稅就110億美元。去年馬斯克身價2770億美元，是全球首富，如今股價蒸發近七成，小股東只能摸摸鼻子。

謝金河認為，這也給大家上了寶貴的一堂課，企業的公司治理如果只寄託在一個天才身上，其實是很危險的。

外媒報導，特斯拉上海廠1月將暫時停產，消息一出，27日特斯拉股價慘殺11.4%至109.10 美元，累計今年來重挫69%，市值已縮水至3450 億美元，標普500市值排行摔出前10大，掉到第14名，為2年來首見。