七大工業國組織（G7）和歐盟針對俄油制定的限價措施，已經於本月5日正式上路，生效後首周出口出現明顯下滑，俄羅斯財政部長盧安諾夫（Anton Siluanov）近日坦言，西方的限價措施正在損害俄羅斯的出口收入，可能導致2023年預算赤字高於2%的預期。

綜合外媒報導，儘管外界預期，西方制定每桶60美元的油價上限，與目前俄羅斯石油售價差距不大，但盧安諾夫仍坦言，因為部分國家迴避俄羅斯，能源出口可能將下滑，明年石油產能或將削減多達7%的程度。

「這代表2023年預算赤字可能超乎預期」盧安諾夫警告，如果收入低於預期，不排除預算赤字進一步擴大。

盧安諾夫還透露，物流成本上升，折價石油的折扣可能也會隨之調整，不過他強調，克里姆林宮2023年將視需求持續支出，若出口下滑，則將尋求貸款和國家財富基金的資助。

資本經濟（Capital Economics）經濟學家法爾（Nicholas Farr）表示，「現在要評估限價對俄羅斯的影響仍言之過早，但已經有跡象表明俄羅斯經濟承受極大的壓力」。數據顯示，俄油自新制裁出台後明顯下滑，烏拉爾原油與布蘭特原油價差擴大至6個月新高。

法爾認為，這將進一步打擊俄羅斯能源收入，此外，盧布走弱也會成為進口成本攀升，並推升通膨壓力走高。法爾說「我們預估俄羅斯經濟2023年會持續收縮，而能源收入下滑也會使其資產負債表承壓」。