繼新竹市長高虹安要查大祕寶，桃園市長張善政也要清查八德運動中心、竹圍漁港、楊梅鎮公所大樓等案子。國民黨立委鄭正鈐表示，張善政跟高虹安都碰到同樣的一個問題，大家都希望百日內，就能夠有成績出來，可是事實上要查弊案，百日其實不容易。

鄭正鈐28日在政論節目《少康戰情室》中表示，張善政和高虹安現在一上任，確實馬上碰到的問題。就是要把這些可能的疑似弊案，或是公共工程品質不良的部分，要很快地把它給揭櫫出來。桃園的市民在期待，新竹的市民也在期待。

鄭正鈐指出，張善政本來就是一個立場比較不會太偏執的人，所以藍綠基本上對他的評價都很不錯，他做事情也都非常公允。所以他覺得張善政在查桃園公共工程品質時，一定會按照科技人這樣的一個背景，很客觀、很忠實地去把它呈現出來，我們也可以期待張善政會用最快的速度把它給呈現出來。

鄭正鈐點出，高虹安現在確實也碰到幾個大問題，就是棒球場和關埔國小等等，問題比較複雜。所以高虹安也特別提到，她不敢說這是弊案，可是要去查所有公共工程的發包過程或是在追加預算當中，程序會不會有一些瑕疵。如果是弊案，就讓檢調去查，就是盡可能的把所有程序，攤在陽光下，讓大家能夠知道。

鄭正鈐接著指出，張善政跟高虹安都碰到同樣的一個問題，現在因為民眾的期待的嘗鮮期都很短，大家都希望百日內就能夠有成績出來，可是事實上要查弊案，百日其實並不容易。