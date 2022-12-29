台灣教改實施一來一直飽受質疑，曾獲包括師鐸獎在內多個獎項的高中教師蔡淇華28日晚間忍不住指出，台灣學生的寫作能力，正以雪崩的速度在崩壞，PO文引發熱烈討論，也釣出不少老師附和直呼「有感」。

蔡淇華表示，自己教學30年，帶校刊23年的經驗觀察到，台灣學生的寫作能力，正以雪崩的速度在崩壞，他無奈表示，深究會發現原因很多，但有些話實在不能講。

文章曝光後引發熱議，更是有不少老師感同身受，出面留言：「當老師，真的不能說太多」、「光從中文系被邊緣化就略知一二，加上3C媒體太多，圖像取代了文字」、「改作文時非常有感」、「還有人每個世代有每個世代的語言，但不能把語無倫次列入啊」、「閱讀力也很慘」、「教改，讓所有孩子喪失了很多」、「尤其疫情這兩年出來的學生超級明顯」；但也有部分年輕人與數位創作領域人士反駁：「每個年代有每個年代的人擅長的工具跟表現形式，所謂的大人們都沒有新一代的小朋友的圖像以及影像創作能力，是年長的一代要與時俱進才行」、「就跟某個年代會有人感嘆都不會說文言文了，事實上就是這個世代不需要寫作能力」。

蔡淇華則補充說明，所有的問題，都是系統性的問題，作文分數不高並不重要，而是寫作能力同時牽涉到邏輯思考、溝通與表達能力，在自媒體發達的當今，學生投入那麼多時間在學校，沒有從寫作教育裡得到有效表達的素養，那就太可惜了。