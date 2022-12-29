陳勢安近期再度成為《HIStory》系列戲劇首選主題曲演唱人，為《HIStory5-遇見未來的你》演唱三首歌曲，首發片尾曲〈連輸入法都記得你〉將「輸入法」比喻成想念一個人的狀態，詮釋墜落在對方心裡，刻骨銘心又無能為力的心情，陳勢安更將「輸入法」形容成一種無法控制的「潛意識」，即使不刻意想起對方，卻又會悄悄浮現。

為了配合戲劇的畫面感，這次錄音時陳勢安情感很直接外放，連呼吸聲都有戲，同時也調整很多細膩的唱法，希望帶來不同以往的感受；而錄音當天竟遇到大地震，當時正在錄音室裡唱歌的他嚇了一大跳，不過當下所有人的的第一個想法竟是「這首歌要紅了」，讓陳勢安當場就不在意地震，更投入配唱中。

〈連輸入法都記得你〉非常特別地將輸入法比喻成想念，因為「輸入法」很煩人，就像感情分手習慣卻一直存在，所有關鍵詞都無法刪去。陳勢安分享之前聽說過的都市傳說：「如果你輸入你的前女友或前男友的名字，他在你手機選字選項裏跳出是前三名的話，代表你還沒有完完全全忘了對方，就有點這樣子的感覺。」