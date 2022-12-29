【愛傳媒黃珊珊專欄】到紐約時代廣場走走，再次感受洶湧人潮，今天稍微暖和一點，零下六度，聖誕節後商家開始打折，百貨公司和熱門商店開始大排長龍。

冰雨中的紐約，只想窩在屋子裡看書、追劇，出外就是找朋友聚餐，昨天好友十七歲的兒子煎牛排給大家吃，我和兒子不但享受著道地美食，更加了解美國政局和國際局勢，在這裡，可以跳脫台灣角度，從歷史與國際的視角觀察世界，尤其是烏克蘭總統赴美國國會演講的畫面，令人震撼。

我從來沒有像這次這樣，可以安靜的休息，讓腦袋這麼清淨、清醒，以前旅行都像拼命三郎把行程填滿，從早到晚，這次完全從容，自在，每天緩慢的步調，讓自己好好靜下來思索人生。

過兩天，我外甥女會從多倫多到紐約來度假，她只比我小五歲，是我大姐的女兒，是的，我五歲就當「小美阿姨」，小時候，我們還會搶玩具，但是很不公平，因為我永遠要讓她，哈哈！

我們已經五六年沒見了，還記得，我24年前第一次參選議員時，只有幾位初出茅廬的助選夥伴、外甥女23歲、外甥18歲，宥丞12歲，還有一個18歲的小助理，加上我28歲，還有一位25歲，全部平均21歲，其他都是前來幫忙的志工朋友，很酷吧！步入政壇的初期，我是這樣當選台北市議員的。

所以我常說，英雄出少年，不要小看自己的潛力，更不要忽略年輕人的爆發力，讓年輕人多嘗試、給機會、多鼓勵，不怕失敗，這個世界才會持續求新求變，往前進步！

就像烏克蘭總統澤倫斯基，從一位喜劇演員當選總統，現在已是帶領烏克蘭對抗俄羅斯大軍團的戰士，每個人，都有自己的使命，不管現在是怎樣的處境，把眼前自己可以做的事做到最好，就是對未來最好的準備！

新的一年，希望每個人都設定好自己的目標，努力達成，不管你現在是否滿意，但是你會發現在過程中，已經逐漸累積改變，現在盡全力，就是為了將來跳得更高做準備！

作者為前台北市副市長

照片來源：作者提供。

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