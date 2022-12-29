中斷近3年的小三通能夠部分重啟，除了有政治大環境變動因素外，其中最關鍵的人物就是金門立委陳玉珍，從小三通2020年初中斷後，她就一路追蹤、協調小三通重啟的方案與可行性；直到今年12月初，陳玉珍大病初癒出院後，身體雖極為不適，即馬不停蹄地飛往廈門，與對岸重要人士討論小三通復航執行細節，以及尋求金門高粱解禁方案，賣命為兩岸交流和金門經濟命脈找出路。

九合一選舉期間，陳玉珍一面忙於服務全台的金門鄉親，一面還要到各地輔選，鐵打的身體終於撐不住。她12月3日因胰臟發炎，痛到無法支撐，因此向外界抱病告假、住進台大醫院療養，5日後雖然短暫出院，在助理攙扶下，回到立院參與立法院國民黨團幹部改選，但也隨即回到醫院治療。令外界訝異的是，她12月11日出院後，隔日隨即宣布要立即飛往大陸廈門，解決小三通卡關和金門高粱遭禁的問題。

大陸白酒市場一年有6千億到8千億元人民幣，金門高粱現階段一年才賣往大陸約2億元人民幣，市場成長空間很大，但最近因為文件填寫問題，遭到對岸暫時禁止銷陸。（圖／報系資料照）

「不管是金酒銷往大陸，或者是小三通，這兩件事都關乎金門的經濟命脈。」陳玉珍說，金門酒廠未來在大陸的市場潛力無窮，大陸白酒市場一年有6千億到8千億元人民幣，現在金門高粱一年才賣往大陸約2億元人民幣，還有很大成長空間。她也說，小三通是否重啟是台灣這邊有疑慮，大陸那邊沒什麼問題，只是這兩件事都同時出問題，遲遲無法解決，「心中想說茲事體大，不去向大陸了解真的不行，所以最後還是下定決心飛一趟」。

據了解，陳玉珍這次廈門行，對岸以「防疫泡泡」模式接待，她12日下飛機後，就被防疫專車一路送到防疫旅館，當日晚上7時，兩岸重要人士就一路開會到午夜12時；隔天，13日一早8時半又緊接開會到上午11時多，連續大型會議至少有5場，主題包括小三通復航後的執行層面細節、金酒產品銷陸遭禁原因，並會見對岸福建省三通沿海處、廈門市三通處和疾控中心等領導官員，以及台青、台幹和台商協會等團體，行程相當緊湊。

「我是靠意志力撐過來的！」陳玉珍笑說，這次臨時受台商之邀，定位為民間交流，但過程中可以感受到大陸各層級是很有誠意來往交流。她也強調，「金門高粱卡關主要是出在文件填寫，不是政治問題。」金酒公司有向大陸申請「固態發酵釀酒工藝」認證，該釀造過程需要用到稻穀殼做固態蒸釀，而穀殼是台灣本島產，必須要填寫清楚。

針對民進黨以春節專案，重啟部分小三通，陳玉珍表示，這次小三通先開放金馬人民，未開放台商中轉，雖然跟她的期待有差距，但「先求有、再求好」，先讓在金門的鄉親跟陸配，以及在大陸各地求學、就業的金馬鄉親，今年可以透過小三通回鄉團圓。她表示，會繼續爭取台商權益，最終讓小三通完全復航，並指出福建11個台商協會已聯合發出聲明，願意提供登船前48小時的核酸檢測陰性證明，不失為一種強化防疫方式，行政院應納入考量、全面開放小三通，這才是真正撫卹基層民眾的辛苦。

金門縣政府25日起設立「小三通復航專案辦公室」，現場直接受理金門鄉親及陸配的小三通人道探親專船搭船意願登記。（圖／金門縣政府提供）

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