民進黨28日召開中常會公布敗選檢討報告，提到敗選原因除了黑金、治安問題外，還有前新竹市長林智堅的論文案未能及時止血。林智堅則在粉專指出，該報告唯獨點名他個人，對於未能在桃園市長一役拿下勝利，他責無旁貸，絕對是桃園選戰中最該負責的人。前民進黨立委林濁水卻認為，民調問誰應該為大選大敗負責時，林智堅只有12.8%，當時的黨主席蔡英文是44.5%，不禁感嘆民進黨的檢討和民意落差實在太大了。

林濁水29日在臉書表示，林智堅為自己成為民進黨檢討報告中唯一被點名的戰犯叫屈，指角逐桃園市長並不在他的人生規畫裡，當民進黨中央選對會成員多次希望他能拚戰時，他極力推薦民進黨內其他優秀同志。林濁水認為，不管林智堅是不是半推半就，無論如何，誰疼愛到非挑出他來選不可？

林濁水指出，更關鍵的是，誰主導整個民進黨的中執會做成決議，要和台大對立？民調很淸楚，ETtoday民調問到誰應該為大選大敗負責？結果林智堅只有12.8%，同樣被挑中出戰的前衛福部長陳時中只有7.9%，行政院長蘇貞昌甚至只有5.9%，而黨主席則是44.5%。

林濁水認為，民進黨的檢討和民意落差實在太巨大了。如今林智堅也認錯道歉了，要靠他認錯止血？那真正的關鍵者呢？民進黨要大大加油了。無論如何，這就是何以總統不帶頭檢討，把檢討責任交給桃園市長鄭文燦時，他會脫口而出「為難鄭文燦了」。

網友回應表示，「陳時中選台北也是錯得離譜」、「林智堅可能心想：沒人要扛，又怪罪於我，那就我扛吧，反正我就最小咖」。

根據《ETtoday民調雲》2日公布的民調，詢問誰要為民進黨九合一選舉敗選負責，結果，有44.5%的人認為蔡英文應對結果負最大責任，其次為林智堅12.8%，陳時中為7.9%，蘇貞昌5.9%， 選其他 8.1% 不知道/沒意見20.9%。