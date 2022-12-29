小孩子也要面子！心理師李介文分享，曾收過一個國小生的案例，他某天早上出門前因為鼻子過敏抽了2張衛生紙，卻慘被媽媽念了一整天，最後他忍不住委屈落淚，邊顫抖邊說自己恨媽媽，讓媽媽當場哭了，不理解自己的用心，卻讓孩子厭惡至極。

心理師李介文近日在節目《醫師好辣》上分享，根據研究，小朋友的自尊很早就開始發展，大概從1歲多左右就會發展，因此家長教育孩子的時候，應該要注意。他曾經接觸過一位個案是小學生，還記得孩子是被媽媽帶來看夜診的。

李介文表示，孩子早上準備出門的時候，由於鼻子過敏的緣故，隨手抽了2張衛生紙擦拭，怎料媽媽看見以後就開始罵他很浪費，明明抽1張就可以，為什麼要抽2張呢？而且針對此事，從早罵到了晚上，讓孩子崩潰落淚，一邊發抖一邊說「我恨你！」媽媽聽到當場落淚，認為自己這麼用心的教育孩子，怎麼會落得這個下場？

李介文指出，媽媽邊哭邊喊說「我這麼用心對待你，你卻這樣...」，這就是一種情緒勒索，後來他仔細分析以後，他覺得有幾個問題需要思考，首先是這位媽媽訂定的規則真的太細了，因為歸根究柢，孩子不過就是多抽了一張衛生紙；第二點則是，這位媽媽在他的面前不斷地指責孩子，可能導致孩子的面子掛不住。

李介文說，罵孩子的時機必須要慎選，曾遇過家長在開車的時候罵小孩，結果小孩一生氣亂丟寶特瓶，險釀成交通事故。他建議家長要罵孩子的時候，最好先把孩子帶到旁邊去、和孩子的眼神有交集。而管教孩子最好的時機就是事發當天的晚上，建議可以在晚餐後與孩子好好談談，或者是在事發的2至3個小時，因為這時候孩子的情緒已經慢慢下降，但記憶力還在，所以效果會很好。