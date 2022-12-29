國民黨台北市議員游淑慧現身留言，獲得大批網友按讚。（圖／截自徐巧芯臉書）

台北市長蔣萬安延攬前總統馬英九時期的總統府發言人殷瑋出任市政顧問，藍營出現反彈聲浪，包括台北市議員秦慧珠等人都批評，殷在本次選舉「毫無戰功」，不僅「搶官衝第一」，也未對馬政府由盛轉衰負起責任。黨內台北市議員游淑慧則出面喊話，強調蔣有完整人事任用權，因執政的成敗是他要負責的，質疑「誰說用人都要用選舉有幫忙的？」更對部分藍營人士怒吼「不需用情緒勒索」。

針對殷瑋回台任蔣市府高官一事，國民黨台北市議員徐巧芯昨（28）日在臉書發文，指出殷是她的「魔鬼教練」，從面對新聞的節奏到寫新聞稿，全是當年殷一手調教而成，且殷發掘與訓練的人才散布台前幕後，「所以誰說他沒有戰力、沒有戰功呢？」徐更直言：「沒有殷瑋就沒有今天的徐巧芯。」

游淑慧本尊也現身徐巧芯此文下留言：「萬安有完整人事任用權，因為執政的成敗，是他要負責的。誰說用人都要用選舉有幫忙的？我們幫忙的時候難道都在想位置？不需用情緒勒索，國民黨最低潮時，人不在就是罪名？那把國民黨搞成低潮的人，更該追究。我不認識殷瑋，但我尊重人事權。」

游淑慧的留言獲得大批網友按讚，徐巧芯回覆「+1」，其他網友則紛紛表示：「認同，畢竟市政顧問不是國民黨黨職，市政顧問是領國家薪水，任務是服務台北市，不是服務國民黨」、「蔣萬安走的不是黨的意志！他走的是自己的路！這點年輕選民都是認同的」、「人事安排尊重蔣萬安市長的決定」、「有年輕的注入，就堅持吧！」