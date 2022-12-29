YouTuber「反骨男孩」的成員蕾菈（Lyla）因身材火辣、個性直率，在IG上擁有逾123萬名粉絲追蹤，與老公湯宇結婚後，傳出懷孕喜訊。豈料，自從她出現感冒症狀並篩檢後，發現二度確診新冠肺炎，使她與寶寶的身體情況備受網友關注。對此，她在昨(28)日於IG上分享近況，且提出「6大建議」供新手媽媽參考。

蕾菈22日才在IG上曬出寶寶的超音波照片向粉絲宣布懷孕喜訊，沒想到26號就二度確診新冠肺炎，猜測是被老公湯宇傳染，但對方的篩檢結果仍為陰性，反而是她先驗出2條線確診。此外，蕾菈透露在二次確診期間，自己因為嚴重頭痛而無法入睡，且為了寶寶的健康也不敢胡亂吃藥。所幸，她昨日再次快篩，僅過3天時間便呈現陰性的結果，讓她相當開心，更以自身經歷整理出6大建議給確診中的孕媽們。

蕾拉指出，在這次確診期間症狀和感冒相似，僅是多了頭痛，並建議孕媽確診後一定要確認有沒有發燒，若有則需盡快退燒。此外，她也提醒孕媽不要擅自服用清冠一號，要聽從醫師的指示，除非真的很不舒服，再吃由醫師開的藥物；且每天都要補充4000CC以上的水、維他命，以及每天睡超過10小時，讓身體有足夠的力量對抗病毒。

事實上，蕾拉表示有部分懷孕媽媽會擔心確診會對孩子造成影響，對此她指出：「垂直感染孩子的機率非常低。最重要的是放鬆心情、好好休息，不要聽婆媽們說的任何偏方，相信妳的醫生！」讓新手媽媽們不必為此太過擔憂。