在睽違兩年後，總統蔡英文終於27日召開記者會，說明兵役延長，並稱沒有受到來自美國的壓力。對此，中廣董事長趙少康呼籲蔡英文別淪為兒皇帝，國民黨前立委蔡正元更發文，痛罵蔡英文「說謊」兩字達10次之多。

蔡正元今（29）在臉書發文直言，蔡英文「會說台積電搬廠去美國，沒有美國的壓力；台灣人被迫吃美國萊豬，也沒有美國的壓力」，但你、我，甚至蔡英文自己，都知道她在說謊，但她還是要這麼做。

蔡正元預言，由於蔡英文已經習慣說謊，且大家也都已習慣她說謊，所以她還會「繼續習慣說謊」的。

許多網友們也在蔡正元的貼文留言，直言並感嘆「蔡英文就是說謊成性」、「騙子能騙多久，是由傻子決定的」、「誰信啊」、「還有什麼事，可比論文封存30年的事還離譜」、「人類唯一能從歷史中吸取的教訓就是，人類從來都不會從歷史中吸取教訓，哪怕血淋淋的案例就發生在當下」。