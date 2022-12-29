日本疫情升溫，單日死亡415人創新高，前台大感染科醫師、旅日達人林氏璧提醒，跨年、春節或寒假要去日本玩的民眾，除了要打好打滿疫苗外，建議要帶「旅日三寶」，基本症狀治療藥物、體溫計和快篩。重症風險者出國前，最好先保有給付新冠確診的旅平險。

林氏璧昨在臉書發文說，日本從11月開始就進入了第八波疫情，這波疫情主要是以BA.5為主，日本在12月27日新增21萬6219例確診，新增415人死亡，創下3年來的新高，雖然確診人數沒有比第七波疫情更多，但狀況仍不容小覷。

林氏璧表示，日本政府總務省消防廳在12月27日表示，救護車載運患者，遭醫療機構拒絕收治的狀況發生超過3次，最近一周全國主要城市的52處消防本部統計共有6800件，較前一周增加12%，也超過第七波疫情時的6747件，創史上新高紀錄。

林氏璧提醒，接下來有計畫去日本旅遊的民眾，請先檢視自己接種疫苗的狀態，建議帶基本症狀治療藥物（退燒、止痛和止咳藥）、體溫計和快篩。有重症風險的民眾，建議可以去保有給付新冠確診的醫療旅平險，回台灣以後，也要注意自我健康管理。

林氏璧也說，日本政府希望在2023年的時候，可以將新冠降級為流感，但專家們認為目前視新冠和流感是同等傳染病的條件應該還沒有滿足，因此決定等到1月再開會，看看年後的感染狀況，再做修正。