連鎖餐飲集團六角(2732)28日晚間舉辦年度尾牙活動，董事長王耀輝宣布年終獎金依績效給予最高6個月獎勵、表現優異事業單位團體獎金100萬元，全公司同仁平均年終獎金達2.2個月，並宣布2023年將重啟海外員工旅遊、集團員工平均調薪8～20％。

六角在疫情過後第一年的尾牙年會，為感謝員工與公司一同併肩打拚、撐過疫情影響期，使今年前三季獲利賺贏去年全年，除特聘NoNo、巫苡萱等藝人及眾多樂團表演外，並祭出尾牙抽獎最高20萬元獎金及股票加碼等超過千萬獎金，感謝同仁們過去一整年的努力。

王耀輝宣布，今年年終獎金依績效給予最高6個月獎勵、全公司同仁平均年終獎金達2.2個月，旗下品牌門市店長績效達成年度薪資最高累計可領16～17個月。同時，明年集團員工平均將調薪8～20％，第一線門市人員起薪3.6萬起跳，調薪幅度逾20％。

此外，六角明年將重啟海外員工旅遊。並繼續提供餐飲業首創、且唯一連8年執行4次配發員工認股，累計共發行4000張員工選擇權，以今（28）日收盤價127元計算，約當發出市值5億元的員工選擇權股票。

同時，六角員工除享有生日假、每月定期舉辦Happy Hour，並與伊甸社會福利基金會合作提供每日員工按摩服務，更獎勵一胎3萬、二胎6萬、三胎12萬的生育補助方案等員工福利，以期廣納優秀人才，作為企業永續經營基石。

展望2023年，王耀輝宣示「Chatime日出茶太」全球展店目標達1800家，在疫後力求每年維持30％成長。為提升手搖茶飲產業整合，進行海外供應鏈中心規畫布局，配合子公司營運逐步復甦，期許集團營運動能將快速成長、表現重返甚至更甚疫前榮耀。

王耀輝強調，六角成立18年來，不僅堅持品德、品牌與品質使命，更貫徹打造團隊「當責、靈活度、企業家精神」的核心企業文化，調整企業策略打造更強大的國際橋梁，將餐飲美食服務推廣至全世界。