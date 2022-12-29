近日，有網友發現汪小菲曾在社交平台上曬出了自己在北京的四合院視頻，汪小菲表示這是和朋友們在北京前門開的四合院餐廳，還展示了庭院中心的百年楊樹，看來優雅又氣派，此外視頻中還能看到母親張蘭的身影，令許多網友吐槽「不是說已經斷絕聯絡了嗎？」

汪小菲前陣子確診，臉色慘白咳嗽連連，所幸已經痊癒，他又繼續開直播跟大家開箱四合院餐廳，稱這是他與幾個朋友在北京前門開的餐廳「郇廚」，這間餐廳採中式設計，古韻十足，院子裡還有一個百年楊樹，他強調為了保留四合院的原汁原味，所有的房子及結構都被完整的保留下來。

汪小菲在介紹的時候，從影片可看見母親張蘭則和幾位好友在四合院中心肆意暢聊，影片曝光後，許多網友驚訝張蘭先前在直播間曾說過和汪小菲斷了一切聯繫方式，對汪小菲所有的消息都是從網上知曉，可是現在又出現在影片中，痛批這對母子真會做戲。

事實上，汪小菲曬四合院的這則影片時，是在2022年4月7日，他早在視頻一開頭便提到當天是母親張蘭的生日，所以邀請母親來到自己和朋友開設的四合院餐廳小聚一番。當時尚未爆出離婚風波，母子倆還是其樂融融。