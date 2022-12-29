好市多衛生紙受到不少民眾青睞，一名女網友昨日到好市多採買，發現科克蘭衛生紙一串賣359元，每串折價30元，活動只有28、29日兩天，她興奮地說，「要買要快，沒有限購」，並將其PO上網，引發不少會員抱怨，「傻眼！前幾天才在官網下單買一串379元，還以為賺到。」

原PO昨（28）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，好市多科克蘭衛生紙，120抽、24包原價389元，限時2天特價359元，每串便宜30元，她興奮地分享資訊說，「要買要快，且沒有限購。」

貼文曝光，引發不少會員哀號，「才剛在官網買3串，一串379元，還以為賺到，今天現場看到，傻眼到不行，絕對不會線上買了」、「線上一串賣379元，我買3串剛剛送到，還以為沾了便宜還不用搬」、「昨天剛買了3串的我」、「才剛線上買完一箱……」、「才剛線上買完」。

但也有網友說，「太沒誠意了，才便宜30元，以前衛生紙大多便宜50元以上」、「袋24包，便宜30塊真不知道要囤來幹嘛」、「平均一包便宜1元多」、「回不去的299元」、「折30等於一包少1元多有什麼好快搶？」