民進黨昨(28)日公布敗選小組檢討報告，其中新竹市前市長林智堅遭點名，其論文案未能及時止血設定停損點，導致影響年輕族群對民進黨的信任。針對檢討報告中未出現「蔡英文」或「黨主席」字眼，以及林智堅在報告出爐後發聲稱，黨內同志提出所謂「一屍五命」的說法前，已開始嚴肅的思考退選的可能性，媒體人黃揚明拿檢討報告中的一句話諷刺「民進黨是真心檢討嗎？懂的人就懂。」

黃揚明昨在臉書指出，林智堅在報告出爐後，透過臉書說參選桃園很被動、論文議題是被政治操作，仍是不認錯，只為桃園、新竹敗選致歉。針對林智堅提及「在黨內同志提出所謂『一屍五命』的說法前，基於保護台灣的民主自由，不願意看見社會陷入無意義的仇恨動員，當時已開始嚴肅的思考退選的可能性」，黃揚明感到疑惑並表示，高嘉瑜提出「一屍五命」的說法，是在7月25日的《新聞面對面》節目中。7月23日，陳明通發第一篇長篇聲明為林智堅辯白；7月24日，林智堅開第一場大型論文澄清記者會，鄭運鵬為他說明多數論文疑點。「當時，完全看不出林智堅有『思考退選』的可能性」。

此外，民進黨檢討報告未出現蔡英文及黨主席的字眼，黃揚明分析，報告中提及論文事件段落與蔡英文有關的，是「本黨應處方式也使得外界加深對本黨處理態度的不滿」中的「本黨應處方式」。回顧8月9日台大學倫會認定林智堅的國發所碩士論文嚴重抄襲、撤銷其學位後，8月10日蔡英文在中執會上力挺林智堅，並在臉書上貼出這段挺堅內容，但8月12日林智堅宣布退選戰清白，蔡英文也從未收回，即使在27日的總統府記者會上，仍稱交由訴願、救濟為社會解答，不願意為自己的瞎挺道歉。黃揚明認為，這段就是報告中的「本黨應處方式」，也就是時任黨主席蔡英文挺堅，但報告中不能提蔡英文，鄭文燦被媒體提問，也不能明說。

針對這兩點，黃揚明提出檢討報告中寫道「更需要檢討為何執政的自信，在人民的眼中卻成了執政的傲慢，這些流失的選票選擇制衡民進黨，而非協助民進黨」，諷刺民進黨是真心檢討嗎？懂的人就懂。