曾出演職場短劇《社畜時代》的男星葉益豪，平時擔任私人小班制的舞蹈老師，27日在路上騎機車意外發生車禍，雖然乍看之下沒看到外傷，但驚覺自己站不太起來，被送往醫院檢查後，除了緊急動手術外，還將有半年時間無法跳舞。

葉益豪27日騎車被撞到後，坐著救護車到醫院急救，進行照X光片等詳細檢查，沒想到，傷勢比想像中嚴重許多，醫師告知他膝蓋骨折斷裂，而且髕骨移位要開刀，導致將有半年時間不能跳舞，當下他腦袋一片空白，崩潰流下男兒淚。談及傷勢，葉益豪說翻開棉被後，膝蓋腫脹到相當大，直呼：「真的有！夠！痛！」好在有好友木星、戴倫陪伴他，並已在28日白天做完手術。

葉益豪車禍傷勢比想像中嚴重。(圖/葉益豪 IG)

今(29日)他透過IG限時動態報平安，表示做完手術後一切正常，只是經常有睡意襲來，但睡了又痛醒，形成無限循環，現在已經好多了，並承諾會努力盡快復原身體，貼文一出，好友和粉絲紛紛留言關心：「你會快快好起來的」、「否極泰來明年一定是好年」、「傷筋斷骨，真的要好好養病，不然會落下病根」、「注意安全，保重身體一定順利的～」、「好好休息，等病完全好了再一起跳舞喔」