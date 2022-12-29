國泰台大產學團隊公布最新一季台灣經濟成長率預測，該團隊微幅下調2022年台灣經濟成長率預測值，由原本3.2％下修至3.0％；2023年受累於外需疲軟與廠商去化庫存壓抑出口和投資表現，預測2023年台灣經濟成長率由原本2.7％下修至2.3％，研判全年成長率有80％的機率落在1.5~3.0％之間。此外，明年初景氣將面臨溫和衰退風險，評估第一季台灣經濟氣候將呈現象徵景氣衰退的「雨」。

該團隊認為，全球央行收緊貨幣政策將拖累全球景氣進一步放緩，電子業持續面臨庫存去化之壓力，加上需求疲軟、外需改善有限，投資將連帶下滑，下修2023年台灣經濟成長率預估值至2.3％。觀察主要分項表現，全球高利率環境可能壓抑需求進一步下滑，廠商持續調整庫存並遞延投資，出口、投資仍不樂觀，惟民間消費基期低且疫後消費需求提振，台灣經濟成長率預期仍可保二。

而主要央行加速升息抑制需求，加重廠商去化庫存壓力，且大陸大幅鬆綁防疫措施，短期內將面臨確診病例暴增挑戰，增添台灣出口與投資不確定性，評估2023年第一季台灣經濟氣候將呈現象徵景氣衰退的「雨」，出現機率將在40％以上。

隨著美國通膨出現觸頂跡象，Fed升息速度放慢，加上大陸動態清零將提早退場，激勵風險偏好轉強，非美貨幣止貶回升，近期美、歐、大陸及新興亞洲金融情勢指數小幅改善，但仍處相對緊縮水準。

台灣央行於12月升息半碼，但未調升存準率，主要考量貨幣市場資金偏緊，該團隊研判Fed放慢升息步伐，台灣通膨應可於明年第一季底降至2％，景氣下行風險增加，上半年台灣央行或有機會停止升息。不過，考量台灣政策利率較低，且先前升息步伐溫和，除非金融面衝擊過大，否則應無降息必要。

今年10-11月得益於台幣貶值、長短利差擴大與台股反彈影響，台灣金融情勢指數(FCI)回升至「寬鬆」區間。評估今年12月及明年第一季，景氣溫和衰退風險可能不利金融市場表現，預期金融情勢指數將溫和偏緊，惟仍處「趨向寬鬆」，不致落入緊縮狀態。