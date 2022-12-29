總統蔡英文27日上午召開國安高層會議，拍板113年1月1日起，94年次1月1日以後出生的役男，義務役延長為1年，同時大幅調漲薪資。退役中將、國民黨立委吳斯懷認為，蔡政府私下已與美國達成默契，唱和並配合美國朝「不對稱戰爭」方向準備，打算要讓台灣去打「城鎮戰」是不爭的事實，他忍不住直呼：「台灣為什麼要當棋子？」

吳斯懷今（29）日接受香港媒體《中評社》訪問指出，美國前國防部部長艾斯培（Mark Esper）7月訪台時就說，希望台灣兵役延長至少1年才有戰力，也不斷強調台灣應強化「不對稱戰力」，可見美國希望把台灣打造成「刺蝟島」、「亞太地區軍火庫」，甚至願在日本沖繩建立新型武器的庫儲量，好在戰時盡快支援台灣，這背後目的就是想讓台灣去打仗，反正死的是台灣人。

吳斯懷表示，蔡英文雖說兵役延長沒有美國的壓力，但顯然背後就是有美國的影子。國防部部長邱國正7日就說會在年底前宣布，當晚就被總統府打臉，這就代表民進黨想拖，但最後仍在美國壓力下不得不宣布；蔡27日宣布後，AIT處長孫曉雅馬上在臉書上稱「歡迎台灣最近針對徵兵制改革的宣布，彰顯台灣對自我防衛的承諾」，這些都可見美國的背後運作。

對此，吳斯懷痛批，蔡政府唱和、配合美國的戰略已是不爭的事實，目前的一切作為，都是在朝「不對稱戰爭」的方向去做準備，就是已經準備好要打「城鎮戰」了；美國打算用對烏克蘭的方式操作台灣，「只是給武器、給錢去打，死的卻都是烏克蘭人」，但台灣為什麼要當棋子？死的是台灣人、傷的是台灣，台灣若爆發戰爭3個月就成廢墟一片，重建要花多少年？