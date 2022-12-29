台中27日深夜發生一起母嬰遭公車直撞雙亡悲劇，一輛左轉未減速的豐原客運公車，撞上正在過斑馬線的一家三口，造成母親與1歲男嬰傷重不治，僅剩伊拉克籍丈夫獨活。有網友看完新聞後回想起2年前新北新莊「幸福路」的死亡車禍，感嘆「兩年過了什麼都沒有改變」。

一名網友在論壇「PTT」發文表示，27日發生母嬰遭台中公車撞死的悲劇後，原PO直覺想起2020年發生的新莊死亡車禍，並聲明自己沒有故意在傷口上灑鹽，只是感嘆「兩年過了什麼都沒有改變」。

回顧這起2020年的死亡車禍，7月18日下午，一名35歲謝姓女子與何姓男友在新北市新莊區環狀線幸福捷運站2號出口牽手過馬路時，遭45歲鍾姓男子駕駛的小貨車，沒有剎車直接撞飛，謝女後腦杓重重著地，倒臥在血泊中，送醫後不治身亡，與男友在「幸福路」上，瞬間天人永隔。

文章曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示，「每次看到這個標題我就好心痛」、「行人地獄」、「台灣真的交通地獄」、「不要用生命捍衛路權」、「馬路如戰場，大家珍惜生命」、「再過二十年也不會有改變」、「未禮讓行人的罰則真的太低了」。