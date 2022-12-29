總統蔡英文27日拍板義務役延長至1年，並召開記者會向各界說明，稱是「無比困難的決定」。國民黨立委鄭麗文質疑，蔡英文2015年時譴責全募兵制跳票，並在2018年1月1日實施相關政策，如今卻延長義務役役期，台灣整體安全到底出了什麼重大變化？此決定困難的原因又是什麼？難道是「你負責，我當兵」？

鄭麗文昨（28）日在臉書表示，蔡英文對人民不讀不回長達745天，一現身記者會就公布義務役延長至1年，還說只要台灣夠強，青年就不用上戰場，但難道光靠軍事就能讓台灣變強嗎？「現在不就是蔡總統上任後，把兩岸局勢搞得如此緊張，全民皆兵，年輕人隨時都要準備要上戰場嗎？就讓年輕人扛！」

「一個任期改一次徵募制度，真的也是創世界紀錄了！」鄭麗文指出，民進黨從前總統陳水扁任內就開始有募兵制的想法，蔡英文2015年時還在臉書譴責全募兵跳票，2018年不顧美方「示警」恐影響國防戰力，堅持實施全募兵制，結果僅4年就延長役期，自己打自己的臉，完美示範何為時空背景不同，但台灣安全到底出現什麼重大變化，「蔡EE需要說清楚的是兵役問題的大轉彎，還說已經研議兩年了？原因到底是什麼？民進黨真的不用出來說清楚嗎？」

鄭麗文怒批，蔡英文稱兵役延長是無比困難的決定，但困難點到底在哪裡？且除了兵役外，明明還有通膨低薪、論文抄襲、黑金、房價、治安槍擊及人蛇詐騙等問題，蔡英文卻完全沒進行說明，「迴避得倒是很徹底？這些問題要等多久才能得到真相！」