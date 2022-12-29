前中油煉製事業部前執行長徐漢收賄2700萬，橋頭地院目前仍在審理當中，但徐犯至今否認收賄，日前開庭時，還聲稱王姓業者送他的200萬紅包是「過年紅包」，日前徐漢以身體不適、年齡大等理由聲請交保，橋頭地院認為他涉案情節重大，有串證、逃亡之虞，裁定即日起延長羈押2個月並禁見。

專案小組查出他共收賄2700萬元，但徐漢至今否認收賄。根據起訴書，王姓業者為了通過中油十二蒸餾工場換熱器標案，向徐漢請託，同時透過中油台北採購處的陳姓處長遊說，希望業者的公司能順利取得標案。

王姓業者在取得標案後，於農曆年前以送禮為名，將200萬元現金裝在水果禮盒內，到煉製事業部宿舍區執行長招待所外的區域交到徐漢手上。徐漢對此否認收賄，還說對此事沒有印象，他只是因為大林廠4件採購案已經延宕許久，所以才北上開會，趁機向總公司反映採購上的問題。

法官質疑，認為徐漢身居要職，掌握簽核標案評選委員、學者名單內容，可以協助業者取得標案。徐漢對此僅解釋，他對採購不熟，也不熟悉相關法規，直到律師告訴他才知道自己這個權力。

由於已屆羈押期滿，徐漢日前以年歲已高，身體慢性病與牙齒在看守所較難醫護，加上此案已偵結，無串證之虞且體力逃亡等為理由，請求法官交保。

但法官認為，徐漢犯案時位高權重，居於犯罪主導地位，犯罪次數及所得相當高，面臨刑期非短，有相當理由認為有逃亡之虞。偵審過程中至今仍矢口否認全部犯行，供詞前後矛盾，甚至被發現提審過程中竟要求共犯翻供，有串證之虞，加上他無特殊或重大疾病，裁定再度延長羈押禁見2個月，可抗告。