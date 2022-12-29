兒童台出身的女星楊晨熙（果凍姊姊），28歲開始和諧星大飛(吳志慶)交往，兩人愛情長跑9年，甚至還一度論及婚嫁，可惜兩人最後還是以分手收場，恢復單身的她積極投入事業，也不忘在社群平台上曬出超兇辣照寵粉，讓粉絲大飽眼福。

上周迎來聖誕節，楊晨熙曬出一系列惹火辣照放送福利，只見她頭戴皇冠，身穿一套黑色深V禮服，展現豐滿身材，整個人優雅的坐在聖誕樹前對鏡頭放電，她也在貼文透露自己因為無法出國，只好把儀式感調到最高等級，才能好好感受聖誕氣氛。

另外一組照片，可看見她綁著俏麗雙馬尾，身穿有著大蝴蝶結在身上的小可愛，對著鏡頭露出甜美微笑，而深邃事業線一覽無遺，網友們紛紛湧入留言區表示，「女神姐姐太美了喜欢」、「在寒冷中感到一點熱」、「太美了」、「神美爆」

其實，楊晨熙的前男友大飛當時求婚成功，不過求婚後開始要思考相處、個性磨合等問題，後來兩人發現「退回原點比較好」指出要拉回一點距離對兩人都好，男方雖坦承是他先提出的分手，但直言：「以後會怎麼樣我不知道。」，並沒有把話說死。