氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新(28日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(29)日，受「東北季風」影響，北、東偶雨，新竹以南多雲時晴；冷空氣偏弱，北台濕涼，中南部舒適、早晚涼。今日各地區平地氣溫：北部14至20度，中部12至26度，南部13至28度，東部15至24度。

吳德榮說，明(30)日至下週(1)日，仍受「東北季風」影響，北、東偶雨，新竹以南晴朗穩定；北台濕涼，中南部舒適微熱、早晚涼。週六、下週日(31、1日)氣溫微升；跨年〔週六晚、下週日晨〕迎曙光的活動，迎風面因雲多、且偶有局部短暫雨，迎曙光的機率並不理想。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下週一(2日)起至週三(4日)，另一波偏弱的冷空氣逐漸南下，氣溫略降；仍是迎風偶雨、背風晴的天氣，北台濕涼，中南部舒適、早晚涼。目前模擬冷空氣僅屬「東北季風」的級別，連「大陸冷氣團」(台北氣象站≦14度)的標準都達不到，自然無需與前2波「寒流」相提並論。下週四(5日)氣溫略升，降雨減緩。