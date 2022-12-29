小編今（29）日精選5件不可不知的國內外財經大事。由於稅收超徵4,500億，是否「還稅於民」？財政部代理部長阮清華表示，立委所提的兩種型式，即採現金發放或「發N倍券」，目前都在研議中，但兩者必須都要法源依據且編列預算通過才能發放；至於發放時間，至於發放時間，倘若無法趕在立法院在1月13日召開的本會期最後一次會議通過，恐怕最快要等農曆年後才能發放。

【1】還稅於民工程大 恐延至年後發放

財委會28日邀請財政部、內政部就「政府實施房地合一稅政策成效及稅收分配運用效益」專題報告，但焦點全部集中在超徵稅收要採取何種方式「還稅於民」。由於稅收超徵4,500億，又碰到景氣衰退，是否「還稅於民」與「如何還稅」成為質詢重點。

【2】台銀大買...國安基金進場了

八大官股券商在封關倒數第三個交易日大護盤，鎖定台積電及聯發科合計狂敲70億元大拉股價，整體護盤金額達97億元，為近1個來新高，政策強力宣示護盤決心。受到關注的是，台銀買超67億元，居受託買超第一名券商。市場認為，國安基金買盤再度進場機率高。

【3】鴻海組裝iPhone15 Pro Max獨家將破滅

鴻海富士康鄭州廠缺工加速蘋果重塑供應鏈體系，調研機構指出，過去一直由鴻海獨家組裝iPhone Pro系列的局面不再，立訊精密成功打入iPhone 15 Pro Max組裝供應鏈。

【4】中華電寬頻下殺 最高降28％

中華電信向NCC申請高速寬頻上網牌告價調降，NCC於28日核准，將100M（bps）、300M、500M、1Gbps的牌告價（電路費+上網費）分別調降9.5％、14.3％、27.7％、20.8％。NCC副主委兼發言人翁柏宗表示，牌告價降價後，預期中華電信將在3～6個月內調降促銷價，將帶動有線寬頻業者跟進，牽動國內整體寬頻上網市場2023年上演一波價格戰。

【5】西方限價石油 俄反祭禁售令

俄羅斯總統普丁27日簽署一項法令，自2023年2月1日起，俄國將禁止銷售石油與石油產品給實施俄油價格上限的國家，直到7月1日為止。此舉恐為全球能源市場增添更多不確定性。