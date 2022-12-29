桃園一名陳姓男子去年參加朋友的生日派對認識A女，會後發現A女喝醉準備搭計程車離場，藉機將對方帶回家性侵，卻因飲酒不舉未能得逞，經機警的計程車司機察覺有異狀而協助報警，警方到場時，陳男甚至拿著A女內褲應門。桃園地院審結，依乘機性交未遂處有期徒刑1年6月，緩刑3年。

判決書指出，陳男與A女並不認識，2021年12月24日晚間2人分別前往桃園一處酒吧參加友人的生日派對，隔日凌晨陳男見A女醉倒，搭上計程車準備離去，便跟著上車，未經A女同意，向司機更改目的地為自家。

後來陳男將喝醉的A女抱下車進入房間，脫下A女的褲子及內褲意圖性侵，但陳男因飲酒無法順利勃起而未遂，搭載2人的計程車司機越想越不對勁便報警處理，警方到場敲門查訪時，陳男還因來不及反應而拎著A女的內褲應門，當場被逮個正著。全案經由檢方偵結起訴。

桃園地院審理時，陳男坦承犯行，法官考量陳男為2002年出生，案發當天才在生日派對上認識A女，因酒後失慮，見A女酒醉無法反抗，未能克制私慾，乘機對A女性交未遂，不尊重A女的性自主權並影響A女身心健全及人格健全發展，其犯罪動機與手段的確不可取。

法官酌情陳男尚有悔改之心，取得A女諒解並以賠償12萬元達成和解，足認陳男的確有付出努力，以彌補A女損害的誠意，除了此案之外也無前科紀錄等情狀，依乘機性交未遂罪，處有期徒刑1年6月，緩刑3年，期間付保護管束，另須於緩刑期間接受1場法治教育。可上訴。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康；酒後不開車，安全有保障！