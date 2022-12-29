43歲大陸女星秦嵐過去以《延禧攻略》中的「富察皇后」亦角而人所知。日前，她與魏大勛一同出遊的畫面被媒體曝光，戀愛傳聞一時在網路上引發熱議。27日她出席國劇盛典，以一身黑白透視禮服的打扮火辣亮相，逆齡的外貌讓人完全看不出真實年齡，被網友大讚美貌能夠輾壓現場其餘藝人。

27日的國劇盛典是大陸一年一度的電視劇頒獎典禮。秦嵐與魏大勛自緋聞後也毫不避諱的出席該場活動。雖然兩人未一同登台，讓網友們相當可惜沒看見同框畫面。

秦嵐此次身穿黑紗抹胸禮服裙亮相，修身的黑衣薄紗搭配點綴其上的白色花朵，使她凹凸S曲線在鏡頭前展現的淋漓盡致。可見秦嵐平時的身材以及顏值的管理都相當自律，也毫不避諱地展現她的傲人身材。逆齡的外貌讓她在壓軸登場時，被網友大讚她「艷冠群芳」。然而，她在受訪時聲音聽起來有些沙啞，讓粉絲們相當心疼，紛紛留言希望她好好保重身體。

秦嵐以黑紗抹胸禮服的造型亮相。(圖／翻攝自秦嵐微博)

事實上，此次公開活動秦嵐被問及新劇《關於唐醫生的一切》的問題，而這部作品是與33歲男星魏大勛一同主演，並且被媒體曝光兩人因戲生情，更有一起出門遊玩影片在網路上瘋傳，雖然兩人目前仍未對戀情一事做出回應，但網路上已有一票網友為此獻上祝福。