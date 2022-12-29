烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）昨（28）日在國會閉門演說中宣布，烏克蘭已躋身「全球領袖」（global leader），「幫助了所有人」，也幫助西方「重新找回自己」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）28日在國會發表年度演說。

路透社報導，澤倫斯基昨日在烏克蘭國會（Verkhovna Rada）進行45分鐘的年度演說，他說烏克蘭軍事對抗俄羅斯重振了全世界對價值觀的信念。他對著台下的內閣官員、高階官員、軍方高層說：「多虧團結，我們達成了幾乎全世界沒有人相信的成就，幾乎沒有人，除了我們自己。」

「如今我們的國旗已成為勇氣、全世界不屈不撓的的國際象徵。」

澤倫斯基也在演說中感謝西方軍援武器，他強調烏克蘭將催生出一個強大的本土國防產業，「將成為歐洲、全世界最強大的國防工業之一。」

他說烏克蘭將增加星鏈（Starlink）基地台至3萬座以上。在俄羅斯猛烈空襲的烏克蘭地區，美國太空探索科技公司「SpaceX」的星鏈衛星服務為這些地區維持網路暢通扮演重要角色。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）28日在國會發表年度演說。（圖／路透社、烏克蘭總統府提供）

他也提到俄羅斯入侵烏克蘭10個月以來，烏克蘭在與俄羅斯的一系列換囚行動中已救出1456人。據信俄羅斯俘虜了數千名烏克蘭戰俘，但實際數字不得而知。

澤倫斯基說，烏克蘭人在戰爭中的努力幫助鞏固及團結歐盟，烏克蘭也已申請加入歐盟及北大西洋公約組織（NATO）軍事聯盟，「烏克蘭成為了全球領袖之一。」

「過去10個月，我們幫助了所有人，我們幫助西方重新找回自己、重返全球舞台，以及感受到西方有多重要，西方人再也不會害怕，他們也不會害怕俄羅斯。」