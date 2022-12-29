總統蔡英文27日召開國安高層會議，拍板從113年1月1日起，94年次1月1日以後出生役男，義務役役期由4個月改為1年，並配合調高薪資。臉書粉絲專頁「工程師看政治」整理出蔡當日記者會上的「10大QA」，結果蔡的回應若扣除「哦」、「嗯」、「阿」、「呃」等語助詞及無義詞扣掉，內容幾乎就是「零」；粉專痛批，如今的蔡沒了讀稿機，就無法連續完整的講話，更遑論在臨場提問答出有技術內容與深度的回答，反應能力甚至不如認真一點的高中生。

臉書粉專「工程師看政治」今（29）日發文，彙整蔡英文27日記者會上的「10大QA」，包括：「為什麼這個時間點宣布兵役延長，不怕影響選舉？傳聞是因為美國的壓力？」「總統現在還是相信林智堅論文沒抄襲嗎？副總統在敗選檢討時，主動提到抄襲是敗選因素之一，總統認同嗎？總統會不會為力挺林志堅，跟國人甚至是學術界道歉？」「民進黨內，或在野黨，都認為部分官員應下台，總統會如何調整，以符合人民期待？」

粉專舉例分析，蔡英文對Q1的回覆，是一個直接的謊言；至於對其它問題的回答，如果把「哦」、「嗯」、「阿」、「呃」等語助詞扣掉，再把沒有物理意義的內容刪掉，結果就是零，全都是空話。

針對蔡英文的表現，粉專直言，大家可以藉次再次驗證過去的觀察，現在的蔡，只要沒有讀稿機，就沒辦法連續完整的講話，面臨現場提問，她也無法說出有技術內容與深度的回答，反應能力甚至不如認真一點的高中生，「她之所以會有那麼多嗯嗯阿阿的停頓，其實也是某種心虛的表現。」