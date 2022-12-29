南京大學國際關係學院院長朱鋒29日在大陸《環球時報》撰文指出， 2023年很快來臨。回顧過去一年，世界局勢中衝突、對立、較量的態勢激盪，但合作、和平與發展的呼聲依然嘹亮。展望2023年，「脫鉤」、對抗、遏制等做法註定違背歷史潮流，而合作、團結、共贏才能共同譜寫人類未來。

朱鋒表示，2022年註定是人類歷史上具有轉折性意義的一年，2月24日俄烏衝突的爆發帶來重大改變。自1991年12月蘇聯解體後的30年裡，歐洲東西之間的陣營對抗和意識形態敵視大大弱化，大國關係進入全面緩和、開放和自由競爭的時代。俄羅斯不僅成為了北約的對話夥伴，更成為大多數歐洲國家最重要的油氣進口來源。經濟上的相互依存成為歐俄關係的重要紐帶。盡管這30年裡歐洲內部衝突不斷，但主要是多民族國家離散聚合進程中的民族、宗教和歷史遺留恩怨，這些衝突並沒有引發大國對抗。

然而，美西方對俄羅斯的持續戰略擠壓，以及烏克蘭政府越來越親西方的立場讓這種平衡狀態出現危機。俄烏衝突的爆發，讓矛盾演變成熱戰。拜登政府和歐洲國家忌憚於俄羅斯的戰略與戰術核力量，選擇不直接出兵介入俄烏危機而是通過全面制裁俄羅斯，逐步降低甚至停止進口俄羅斯油氣，通過為烏方提供武器、彈藥、情報支持和財政援助的方式，增強烏克蘭政府、軍隊持續與俄作戰的能力和決心。

朱鋒稱，過去10個多月來，俄烏衝突局勢可謂一波三折。當前，俄烏衝突的攻守態勢發生根本性變化。莫斯科表達談判意願，但烏方給出的和談條件是俄方很難同意的，烏克蘭想要保證獲得的「公平解決方案」也缺乏現實條件。可以肯定的是，2023年俄烏衝突還將延續。俄烏衝突長期化與其說是戰場形勢的膠著，不如說是烏克蘭危機越發陷入各方政治對立持續深化的困境。俄烏衝突越是長期化，對歐洲乃至世界政治經濟的困擾越發深重。

一是，俄烏衝突在2023年可能引發新的石油、糧食、物價和金融危機。二是，即便衝突終結也必然會產生不少爭議，例如如何追究戰爭責任、烏克蘭戰後重建經費來源、烏克蘭現狀如何定義等諸多衝突性的法律、規則和人道主義等問題將接踵而至。三是，如何避免俄烏衝突升級和擴大的風險，將繼續困擾歐洲地緣政治轉型。目前，芬蘭和瑞士已經宣布結束其長期奉行的「中立政策」。如何重建「後烏克蘭危機」時代的歐洲地緣戰略版圖？北約的歐洲國家如何能在既依賴美國的同時又提出符合歐洲利益和歷史經緯的方案？

朱鋒認為，除俄烏衝突之外，2022年給大國關係造成顛覆性變化的因素還包括美國政府和部分政治菁英全然不顧中方推動探索中美兩個大國正確相處之道的努力與誠意，毫不掩飾其霸權主義的面目，蠻橫與偏執地繼續發動對中科技戰等打壓挑釁，致使中美關係陷入嚴重困難。美國相繼通過了《2022晶片與科學法》、《通膨削減法》和《2023財年美國國防預算法》等立法，不斷擴大對中國高科技企業的制裁清單，並試圖拼湊地緣經濟和地緣政治小圈子，對中實施高端晶片和半導體產業相關技術、部件和製造設備的全面封鎖。

朱鋒指出，在實施對中「小院高牆」的制裁和封鎖同時，拜登政府正重啟國內高科技產業的再投資化和再工業化進程，試圖重建美國在高科技產業領域對區域及全球產業鏈、供應鏈和價值鏈的主導地位，通過「友岸外包」降低對中國製造業產品的進口規模。為此，美國還不惜拱火台海局勢，逼迫台積電等台灣高科技製造業企業將高端產能轉移到美國。

美國這一系列做法不僅導致2022年全球晶片主要製造商股市行情大跌，更是背離了自由、開放和規則競爭基礎上的全球化浪潮。2023年，美國打壓中國的態勢不可能放慢。當前中美關係最大的困境之一，即美國越是國內政治、社會分裂，國內「內捲」嚴重，美國政治菁英越是要做大「中國威脅」。

朱鋒強調，展望2023年，大國關係中對抗尖銳、合作低迷仍是複雜背景下全球走勢的最大不確定因素。中國基於構建和發展人類命運共同體的理念，拒絕「脫鉤」、拒絕新冷戰、拒絕大國關係重回你輸我贏、你興我衰的老路。但面對中美關係的結構性矛盾、俄烏衝突、日本謀求軍事大國化等諸多因素考驗，中國需要既勇於鬥爭、又善於鬥爭，為世界可持續的和平、發展與繁榮不斷注入中國活力。